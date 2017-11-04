Bakan Elvan: Esnafa yılda 22 milyar lira kredi kullandırıyoruz (2)

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BAKAN ELVAN'DAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET Bakan Elvan, beraberinde Vali Ali İhsan Su ve AK Parti Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selim Onaran ile Şehit İstikam Üst Teğmen Oz

04 Kasım 2017 19:09

BAKAN ELVAN\'DAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET
Bakan Elvan, beraberinde Vali Ali İhsan Su ve AK Parti Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selim Onaran ile Şehit İstikam Üst Teğmen Ozan Olgu Köreke\'nin babasının evini ziyaret etti.
Yeniömerli Mahallesi\'ndeki şehit evinde Bakan Elvan\'ı acılı baba Hüseyin Köreke ile annesi Aydanur Köreke karşıladı. Şehit babası ve annesine baş sağlığı dileğinde bulunan Elvan, daha sonra aile ile bir süre sohbet ederek, \"Devletimiz bu hainlerin hepsinin inlerine girerek tek tek yok edecektir. Şehidimiz Ozan\'ın ve tüm şehitlerimizin hesabı sorulmakta. Devletimiz terörle mücadelede durmaksızın ve taviz vermeksizin mücadelesini sürdürmeye devam edecektir\" dedi.
Bakan Elvan\'ın ziyaretinde müftülük görevlileri Kuran-ı Kerim okuyup dualar etti.

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