Bakan Elvan: Esnafa yılda 22 milyar lira kredi kullandırıyoruz

Mustafa İNSAN/MERSİN (DHA)- KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, esnaf ve sanatkarın ayakta kalabilmesi gelen her türlü gayret ve desteği verdiklerini söyledi. Bakan Elvan, geçmişte 2002 yılında Halk Bankası tarafından tüm Türkiye\'de esnafa 153 milyon lira kredi verilirken, şimdi ise yılda 22 milyar liralık kredi verdiklerini anlattı.

Bakanı Elvan, Mersin\'de Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kredi ve Kefalet Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi. Vali Ali İhsan Su, AK Parti milletvekilleri Hacı Özkan ile Ali Cumhur Taşkın, İl Başkanı Cesim Ercik, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Talat Dinçer\'in hazır bulunduğu toplantıda konuşan Elvan, esnafın bir şehrin kimliğinin en önemli bileşeni olduğunu belirtti. Şehrin nabzını esnafın tuttuğunu ifade eden Elvan, şöyle konuştu:

\"Şehrin ekonomisini esnaf canlı tutuyor. Toplumun yükünü yine esnaf kardeşlerimiz çekiyor. Eğer toplumda bir sorun varsa o sorunun ne olduğunu en iyi bilenlerden birisi esnaf kardeşlerimizdir. Çünkü vatandaşla sabahtan akşama kadar iç içe, yüz yüzesiniz. Vatandaşımızın her derdi ile dertlenen ve bunların çözümü için çaba sarf eden birliklerimiz var, esnaf odalarımız var, biz de onlara gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. Esasında bin yıllık bir geleneğimiz olan Anadolu bacılarıyla, Erenleriyle, Fatihleriyle birlikte bu ülkeyi Türkiye yapan asıl unsur ahilerinin geleneğini sizler yaşatıyorsunuz. Ahi Evran\'ın kurduğu bu teşkilatı modern anlamda sizler ayakta tutuyorsunuz.\"

Türkiye\'de yüzde yüzlerin üstünde faizle kredilerin verildiği günlerin yaşandığını kaydeden Elvan, şöyle konuştu:

\"Bugün son derece düşük faizli 500 bin liraya kadar iş yeri satın alabilmek için kredi imkanı veriyoruz ve 120 ay gibi bir vadeye yayılabiliyor. Daha önce üst limiti 150 bin lira olan ve esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredinin limiti de 200 bin liraya yükseldi. Esnafa ve orta ölçekli işletmelere 500 bin lira düşük faizli ticari taşıt kredisi verilmesi de kararlaştırıldı. 2002 yılında esnaf ve sanatkarlar fiili olarak yüzde 47 faizle kredi kullanıyordu. Artık bir yıldan kısa vadeli kredilerde sadece yüzde 4, bir yıldan uzun vadeli kredilerde ise yüzde 5 faizle kredi kullanabiliyorsunuz. 2002 yılında faize verdiğimiz destek sadece yüzde 20 idi. Bugün 100 liralık faizin destek oranı yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişiyor. Esnaf ve sanatkara 2002 yılında Halk Bankası tarafından kullandırılan kredi miktarı tüm Türkiye\'de sadece 153 milyon lira. Artık esnafa yılda 22 milyar liralık kredi kullandırıyoruz. Biz esnafla iç içeyiz. Esnafımızın ayakta kalabilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti ve desteği veriyoruz.\"

