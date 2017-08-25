Bakan Elvan, Ermenek'te festivale katıldı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, memleketi Karaman\'ın Ermenek İlçesi\'nde düzenlenen festivale katıldı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Elvan, \'\'Türkiye\'ye karşı husumet besleyenlerin sayısı artıyor\'\' dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ermenek 22\'nci Taşeli Kültür Sanat ve Sıla Etkinlikleri festivaline katılmak için Ermenek\'e geldi. Adını taşıyan meydanda düzenlenen festivale katılan Bakan Elvan, meydanda kendisi karşılayan hemşerileriyle tek tek selamlaştı. Bakan Elvan, festivalde yaptığı konuşmada Karaman ve Ermenek\'e yapılan yatırımları anlattı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Bakan Elvan, \'\'Türkiye\'ye karşı saldırılar artıyor. Türkiye\'ye karşı husumet besleyenlerin sayısı artıyor. Bakınız bir taraftan PKK, DEAŞ ve FETÖ ile mücadele ediyor, diğer taraftan da birçok ülkenin, birçok yurt dışından yazılı ve görsel basının yalan yanlış Türkiye üzerinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan üzerinde oyun oynamak istediklerini görüyoruz. Ama bu millet dik durdukça, nasıl 15 Temmuz gecesi bu millet dimdik ayakta durdu, kenetlendi, o darbecilere karşı gereken dersi verdi. Evet bize karşı mücadele eden, bize karşı kin besleyen, bize karşı terör örgütlerini kullanan, taşeron olarak kullananlara karşı da o sizin güçlü desteğinizle bizim mücadelemiz devam edecek, başaracağız\'\' dedi.

Elvan, daha sonra Hacı Fatma Tokyürek Camisi ve Hacı Durmuş Ali Tokyürek Kur\'an Kursunun açılış törenine katıldı.

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