Bakan Elvan: Arap ülkelerine ihracat 30 milyar doları aştı

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)- KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye\'nin Arap ülkelerine yaptığı toplam ihracatın 2002 yılında sadece 3.2 milyar dolar olduğunu bu rakamın şu anda 30 milyar doları aştığını söyledi.

Mersin\'de düzenlenen Türk Arap Ekonomi Zirvesi\'ne Bakan Elvan ile Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Abdulvahid El Maitimi, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, TURAB Başkanı Canan Sunay, MTSO Başkanı Şerafettin Aşut ve iş adamları katıldı. Toplantıda iş adamlarına seslenen Elvan, bir takım grupların 2016 yılında Türkiye\'nin büyümeyeceğini söylemesine karşın, darbe girişimine rağmen yüzde 3,2 büyüme performansı gösterdiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Bugün Türkiye dahil Yemen ve Lübnan ağırlıklı Irak, Suriye, Ürdün, Cezayir, Fas, Tunus, Kuveyt, Suudi Arabistan, Filistin, Bahreyn, Katar, Mısır, KKTC ve Libya\'dan temsilciler var. Biz aynı coğrafyanın insanıyız, aynı değerleri paylaşıyoruz. Ama aynı değerleri paylaşan ve coğrafyada yaşayan kardeşlerin birbiriyle savaştığını görüyoruz. Kendimize, ülkemize, insanımıza güvenelim. Burada bulunan ülkelerin temsilcilerine seslenmek istiyorum; bir ve beraber olduğumuz sürece başaramayacağımız yoktur. Kimseden korkmayın. Türkiye\'de darbe yapmaya çalıştılar, sanıyor musunuz FETÖ tek başına gerçekleştirmek istedi. Arkalarında mutlaka birileri vardı ama başaramadılar.\"

\"BÜYÜMEDE ÇİN VE HİNDİSTAN\'LA YARIŞIYORUZ\"

Elvan, Türkiye\'nin Arap ülkelerine yaptığı toplam ihracatın 2002 yılında sadece 3.2 milyar dolar olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Bugün bu tutar 30 milyar doları aşmış durumda. 2002 yılında sadece 1,5 milyar dolar olan Türkiye\'nin Arap ülkelerinden bugün toplam ithalatı 10 milyar doları geçmiş durumda. Türkiye, 2017 yılının 3\'üncü çeyreğinde yüzde 11.1 oranında büyüyerek dünya genelinde en fazla büyüyen ülke olmuştur. Bu oranla Türkiye son 6 yılın en büyük büyüme oranı rakamına ulaşmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında özellikle yurtdışındaki bazı basın ve yayın organları birçok gelişmiş ülkelerde Türkiye aleyhine karalama propagandasına başladı. Bir algı operasyonu düzenledi. Türkiye bugün Çin ve Hindistan ile yarışıyor büyümede. Biz iş dünyamıza güveniyoruz. Rekabet gücü yüksek, çalışkan ve dünyanın dört bir yanında iş ilişkisi olan yatırımcılarımıza, girişimcilerimize güveniyoruz. Bu yatırımcılarımızın, girişimcilerimizin ülkemize olan sevgisine güveniyoruz.\"

\"BU ZİRVE BİZİM İÇİN BİR FIRSAT\"

Çok önemli bir zirvede olduklarını ve Türkiye ile derin bir ilişki içerisinde bulunduklarını kaydeden Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Abdulvahid El Maitimi ise şöyle dedi:

\"162 işadamı bu kardeş ülkeyi ekonomik ilişkileri güçlendirmek için ziyaret ediyor. Ekonomik ilişkilerin köprüleri en güçlü köprülerdir. Sürdürülebilir bir ilişki için bu çok önemlidir. Ekonomi zirvesinde en güçlü köprülerin hem Yemen ve Türkiye arasında hem de Türkiye ve Arap ülkeleri arasında kurulabileceğini görüyorum . Yemen Cumhuriyeti\'nde yeniden imar projesini bitirdik. 88 milyar dolarlık bir proje, 5 yıllık süresi de var. Bence bu bizim için çok önemli bir fırsattır. Yeniden imar için bu zirve bizim için çok önemlidir. Türkiye\'deki iş adamlarının gücünden faydalanabiliriz. Yemen ve Türk halkı arasında toplumsal ilişkilerin güçlenebilmesi için de önemli.\"

Konuşmaların ardından iki bakan, birbirlerine hediye verdi.

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