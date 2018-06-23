Bakan Elvan: AK Parti, 16 yılda büyük yatırımlar yaptı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Erdemli ilçesinde, vatandaşlar ile bir araya gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti hükümetinin 16 yılda Türkiye\'ye büyük yatırımlar yaptığını söyledi.

Bakan Elvan, seçim çalışmaları kapsamında Erdemli ilçesine geldi. Burada Alata, Barbaros, Tabiye mahallelerinde vatandaşlar ve esnaflarla buluşan Bakan Elvan, hem 24 Haziran seçimleri için destek istedi, hem de sorunları dinledi. 24 Haziran\'ın Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirten Elvan, \"Pazar günü bir seçim olacak. Bu seçim bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer yanda ise birbirine hiç benzemeyen partilerin birlikte hareket ettiği ve son zamanlarda HDP\'nin de bu ittifakın içinde olduğu bir yapıyla karşı karşıyayız. 16 yıldır ülkemize AK Parti hükümetleri ile birlikte büyük hizmetler ve yatırımlar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Sizlerden almış olduğumuz güç ve destekle daha birçok hizmetlere imza atacağız. Bizim işimiz yapmak ve milletimize hizmettir. Sizlerin desteği ile inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanımız olacak. Sizlere güveniyor ve bunu bekliyoruz\" dedi.

Türkiye\'nin dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiğini ifade eden Elvan, şöyle konuştu:

\"Artık dünyada güçlü bir lidere ihtiyaç var. Allah\'a çok şükür dünyanın en güçlü liderine sahibiz. 15 Temmuz günü Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, bu memleketin hali ne olurdu? Bu ülke bölünmüştü, parçalanmıştı. Allah ondan razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir lider çıktı \'Ben darbecilere karşı kefenimle mücadele edeceğim\' dedi ve sizleri de sokaklara çağırdı. Ne oldu? Milletimizin desteği ile bu bölücülere, darbecilere geçit verilmedi.\"

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