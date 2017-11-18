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Ekonomi

Bakan Elvan: ABD ile çözüm, PYD/YPG ve FETÖ konularında yakın çalışmakla mümkün (3)

BAKAN ELVAN, YEMEKTE İŞADAMLARI İLE BULUŞTU Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye İstatistik Kurumu Adana Bölge Müdürü Durmuş Ali Şahin'i makamında ziyaret ettikten sonra Türk-Amerikan İş Adamları Derneğinin bir otelde düzenlediği yemeğe katıldı

18 Kasım 2017 02:16

BAKAN ELVAN, YEMEKTE İŞADAMLARI İLE BULUŞTU
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye İstatistik Kurumu Adana Bölge Müdürü Durmuş Ali Şahin\'i makamında ziyaret ettikten sonra Türk-Amerikan İş Adamları Derneğinin bir otelde düzenlediği yemeğe katıldı. Burada işadamlarına hitap eden Bakan Elvan, ABD\'nin 1.5 trilyon dolar olan ihracatı ile dünyada ikinci, 2.3 trilyon dolar ithalatıyla da dünyada birinci sırada olduğunu söyledi. Dünya ithalatı içerisinde ABD\'nin payının yüzde 13.9\'a ulaştığını aktaran Bakan Elvan, \"Bu çerçevede ihracata dayalı büyüme modelini uygulayan tüm ülkeler için ABD büyük önemli. ABD\'nin Türkiye\'den ithal ettiği ürünler içerisinde demir-çelik 941 milyon dolar, makine 900 milyon dolar, otomotiv 750 milyon dolar. Bu sektörler önemini, özellikle ticari ilişkilerimizde korumaktadır. Türkiye\'nin ABD\'den ithalatına baktığımızda 2016 yılı itibariyle 11 milyar dolar seviyesinde. Bu ithalat içerisinde havayolu taşıtları, makine ve teçhizat, demir çelik en önemli kalemler. ABD dünyanın en önemli uluslararası doğrudan yatırım gerçekleştiren ülkesidir. 2016 yılında dünya toplam uluslararası doğrudan yatırım tutarı 1.8 trilyon dolar olarak gerçekleşti. ABD, 300 milyar dolarlık doğrudan yatırım ile dünyada yüzde 17 payla ilk sırada yer almaktadır. Ülkemize ise 2016  toplam uluslararası doğrudan yatırım girişi 12.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutar içerisinde ABD kökenli yatırım şeklinde sermaye girişi 390 milyon dolar düzeyindedir. Mevcut ABD kökenli yatırım, potansiyelinin çok altında kalmaktadır. 2 büyük ittifakın ticari ve ekonomik ilişkilerinde olması gereken fotoğraf, bu fotoğrafın çok daha fazlasıdır\" dedi.
Yemeğe Bakan Elvan\'ın yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ak Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, Amerika\'nın Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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