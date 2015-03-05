Bakan Elvan: 4G ihalesi Mayıs ayında yapılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, 4G ile ilgili yetkilendirme ihalesinin Mayıs ayında yapılacağını açıkladı. Elvan, "İhale tamamlanacak, bu sene sonunda da hizmet sunulacak" dedi.

Elvan, 4G ihalesine dair detayları basın toplantısı ile açıkladı. İletişim şirketlerinin yöneticilerinin de yer aldığı toplantıda Elvan, ilk olarak 4G'nin önemine işaret etti. Ardından "2G ve 3G tüketici taleplerini bir miktar karşıladı. Ancak talepler ve gerekler artıyor. Buna da bu altyapılar kafi gelmiyor. Onun için altyapıyı daha da kuvvetlendirmemiz, 4G'ye kavuşmamız gerekiyor. Çünkü 4G sistemleri, 3G ile elde ettiğimiz veri süratini onlarca kat arttırabiliyor. Kuşku yok bu sistem ile video ve TV görüntülemek, veri indirmek, akıllı mobil uygulamaları kullanmak 3G'ye oranla kolay ve süratli." ifadelerini kullandı.

Elvan, 4G için önemli adımlar atıldığına temas etti ve "Bu çerçevede iletişim yatırımlarını arttıracak önlemler alındı. Fiber yatırımlar önünde duran manileri kaldıran hukuki tedbirler alındı. Ayrıca mobil şirketler ve sektör temsilcileri ile bir araya gelindi, örnek ülkeler tahlil edildi. Ülkemiz için faydalı bir model belirlendi. Kullanım hakları minimum değerleri belirlendi." dedi.

4G ile ilgili ihalenin kapsamına değinen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, şu açıklamalarda bulundu:

"800 Megahertz (Mhz), 900 Mhz, 1.800 Mhz, 2.100 Mhz ve 2.600 Mhz olmak kaydı ile toplam 390 Mhz'i mobil operatörler için ihale edeceğiz. İhalede şu ana dek verilen toplam frekansın iki katını aşan bir bölüm vermiş olacağız. 2.600 Mhz'den ise bu operatörlerin yanında yeni bir operatöre yer açacağız. Burada operatörlerin 2G, 3G, 4G'nin teknik imkanlarından yararlanmalarını planlıyoruz.

Yine Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesi adına 3G yetkilendirmelerinde Ar-Ge alanı açma, Ar-Ge elemanı istihdamı, yerli tedarik şartı getirmiştik. 4G'de de bu gibi Ar-Ge yükümlülüklerini genişleterek devam ettireceğiz. Bu çerçevede mobil operatörlerin kendi bünyelerinde Ar-Ge'nin ilerlemesine katkı sunacağız. Öte yandan firmaların ihalede aynı şartlarda ve şeffaf yarışmasından yanayız. Bunun için ihale sonunda tüm operatörlerin elde ettiği bant genişliklerinin dengelenmesini amaçlıyoruz. Bunun için maksimum alınabilecek frekans miktarları koyarak bant genişliğinde bir operatörün diğerlerine göre ayrıcalıklı hale gelmesini önlemeyi amaçladık. Örnek vereyim 900 Mhz için bir operatör maksimum 12,5 Mhz elde edecek. 1.800 Mhz için bir operatör maksimum 35 Mhz elde edecek. 1800-2600 Mhz için de bir operatör maksimum 50 Mhz elde edecek."

Lütfi Elvan, altyapının ortak kullanımını ve etkin paylaşımını talep ederek maliyetleri indireceklerini dile getirdi ve ekledi: "Burada malum 3G'nin kapsama yükümlülükleri 2019'a dek devam ediyor. Ancak 4G hizmeti sunulan yerlerde ayrıca 3G hizmeti sunulması talep edilmeyecek. 3G hizmeti sunulması durumunda 4G yükümlülükleri aranmayacak."

Elvan, ayrıca 4G'nin uygun fiyatlardan müşterilere sunulacağını belirtti.

Elvan, sözlerini şöyle tamamladı:

"4G ile ilgili yetkilendirme ihalesinin Mayıs ayında tamamlanacak. İhale tamamlanacak, bu sene sonunda hizmet sunulacak. Bu hizmetin sununmundan itibaren 6 sene içinde Türkiye'nin yüzde 90'ı, 8 sene içinde yüzde 95'i 3G ve 4G'nin belirli hizmet kalitesinde kapsama alanına girecek. 2G ve 3G kapsamalar ile birlikte ülkemizde bireyin bulunduğu her yerde mobil haberleşme imkanı olacak. 3 sene içinde otoyollar, YHT ağlarının yüzde 99'u, 6 sene içinde bölünmüş yolların yüzde 95'i kapsama alanına girecek."

Basın toplantısında bir gazetecinin "Dördüncü operatör nasıl girecek ihaleye?" sorusunu Elvan, "Dördüncü operatör tek 2.600 Mhz için girebilecek. Dördüncü operatörün diğer operatör gibi yükümlülükleri olmayacak." diye cevapladı.

"Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi neden erteleniyor?" sorusuna da Elvan, "Bakü- Tiflis-Kars demiryolu projesi 2015 sonunda tamamlanıyor. Bizim tarafımızda tünel çalışmaları bitti. Türkiye tarafında 79 kilometrelik bir kesim var. O da tamamlanacak. 2015 sonu itibari ile tarihi ipek demiryolunu canlandıracağız." karşılığını verdi.