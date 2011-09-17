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Yaşam

Bakan Eker, kadayıf hazırladı DİYARBAKIR (A.A)

17 Eylül 2011 22:18

-Bakan Eker, kadayıf hazırladı DİYARBAKIR (A.A) - 17.09.2011 - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Diyarbakır'da 104 yıldır faaliyet yürüten kadayıf imalathanesinde incelemelerde bulundu. Bakan Eker, beraberinde Vali Mustafa Toprak ile Bağlar ilçesinde bulanan Hacı Levent Usta adlı kadayıf imalathanesini gezdi. Bakan Eker'e imalathane hakkında bilgi veren Murat Altunhan, yaklaşık 104 yıldır faaliyet yürüttüklerini belirterek, ''Günde 200 kilo kadayıf hazırlıyoruz. Üretimimizin yüzde 70'i kent dışına gönderilmekte. Yurt dışından da talep edenler oluyor'' dedi. Bakan Eker, daha sonra kadayıf ustasından öğrendiği bilgilerle kadayıf hazırladı.  Eker ve beraberindekilere önceden hazırlanan kadayıf ikram edildi.

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