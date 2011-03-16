Bakan Eker: İnternetten mucize ürün almayın

T24 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, zayıflamak, sigara bırakmak ve cinsel performansını artırmak isteyen vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği, özellikle de internet siteleri aracılığıyla adeta peynir-ekmek gibi satılan ürünler konusunda vatandaşları uyardı.

Bakanlık olarak sadece günlük beslenmeye destek nitelikli “gıda takviyesi” ürünlere izin verdiklerini belirten Eker, vatandaşlardan hiçbir bilim kurulu raporuna dayalı olmaksızın “mucizevi” etki gösterdiği iddiasıyla satışa sunulan bu ürünlere rağbet etmemeleri çağrısında bulundu.

Bakanlık olarak toplattıkları halde hala piyasada satışta olan ürünler bulunduğunu da ifade eden Bakan Eker, vatandaşlardan şikayetlerini başta ALO 174 Gıda hattına iletmelerini istedi.

Bu tip ürünleri satışa sunan firmaların vatandaşın yanısıra bakanlığı da aldatmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğunu itiraf eden Eker, “Yok kilo verdirtiyormuş yok boy uzatıyormuş kesinlikle kullanılması yasak ifadeler. Aksine durumu şikayet üzerine ya da denetimler esnasında tespit ettiğimizde o ürünü toplatıyoruz. Reklam Kurulu’na şikayet ediyoruz. Üretici firmaya da ‘bunu durdurun’ diyoruz” dedi.



