Bakan Dönmez: Yurdun dört bir yanında Karadeniz gazı kullanılacak

Dönmez, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki Filyos Limanı'nda, Karadeniz'deki sondaj ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak için hazırlıklarını sürdüren Yavuz sondaj gemisinde geceyi geçirdi.

Bakan Dönmez bugün Karadeniz doğalgazının karaya çıkartılacağı Filyos Limanı'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) yapımına başladığı doğal gaz işleme tesisinde incelemelerde bulundu. Bakan Dönmez, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bakan Dönmez, yılın son gününü Yavuz sondaj gemisinde mesai arkadaşları ve çalışmaların gizli kahramanlarıyla bir arada geçirdiklerini söyledi.

Filyos Limanı'na Karadeniz doğalgazı için doğalgaz işleme tesisi inşa edeceklerini söyleyen Bakan Dönmez, "Karadeniz'de çıkan gaz buradan karaya çıkacak. İlk etapta 10 milyon metreküp günlük ama 40 milyon metreküpe kadar kapasitesi olan bir işleme tesisi projelendiriyoruz. Şu anda sahada hummalı bir çalışma var. Yer altı ile ilgili zemin ıslahı ile ilgili çok yoğun bir çalışma var. Bazı yerlerde tabi kazıklar dikiliyor. Yine yer altı su seviyesinin kontrol edilebilmesi için su tüketimi yüksek ağaçlar dikildi. Bu proje aynı zamanda çevreci de bir proje. Çevreye saygılı bir proje" dedi.

"Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde gazı yakmış olacağız"

Bu büyüklükte ve kapasitede bir tesisinin Avrupa'da ilk sıralarda yer alacağını söyleyen Bakan Dönmez, son teknolojiyi kullanarak tesisi inşa edeceklerini belirtti.

Doğalgazın karaya çıkartılacağı tarih hakkında da konuşan Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"İnşallah rabbim nasip ederse artık 2022'deyiz. Önümüzdeki yılın diyelim ilk çeyreğinde bu gazı burada yakmış olacağız. Hizmete alacağız. Sonra da ulusal iletim sistemimize bağlamak suretiyle artık yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek. Hem halkımız kazanacak hem devletimiz kazanacak. Herkes mutlu olacak. Ben bu projede emeği geçen başta TPAO'nun çalışanları, yöneticileri olmak üzere yine onun iştiraki olan OTC'nin yöneticilerine ve çalışanlarına ve yüklenici firmalara, taşeronlara, mühendislere işçilere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim kazasız belasız zamanında bitirmeyi nasip etsin."