Bakan Dönmez: Tedarikçiler sevkiyatlarına tam uyarsa bu kış gaz ve elektrik sıkıntısı yaşamayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri kapsamında yaptığı açıklamada , Azerbaycan ile gaz tedarik sözleşmesinin yenilendiğini, Rusya’dan BOTAŞ ve özel sektörün bu yıl sonunda bitecek sözleşmelerine yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğini söyledi.

Dönmez “Belki miktar olarak bir miktar artış da olacak şekilde, artan talebi karşılamaya yönelik bir sonuca ulaşacağız. Eğer tedarikçiler sevkiyatlarına tam uyarsa gaz ve elektrik sıkıntısı yaşamadan bu kışı atlatacağız.” dedi. Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın 2023'ün ilk yarsında vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti. Dönmez Karadeniz'de keşfedilen kaynaklara ilişkin olarak ise "kendi kaynaklarımızı ürettikçe fiyat artışlarını daha da rahat yönetebileceğiz" dedi.

Fatih Dönmez, Türkiye'nin enerjide fiyat artışlarını konutlara en az yansıtan ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Yıllık ortalamaya baktığımızda neredeyse faturanın yarısını hazineden karşılar hale geldik. Fiyat artışlarını kaynağında fonlayarak yansıtıyoruz." dedi.

Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı şekilde, yeni keşiflerle üretilecek gazın vatandaşlara fayda sağlayacak şekilde kullanılacağını belirtti.

Bakan Dönemez, vatandaşların enerji maliyetlerinin düşürülmesine yönelik olarak bütçe imkanlarının kullanıldığını ve teşviklerin kaynadığından verildiğini açıkladı. Dönmez, elektrik ve gazdaki maliyet artışlarının vatandaşa birebir yansıtılmadığını ifade etti.