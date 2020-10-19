Bakan Dönmez: Karadeniz'deki keşif bu yıl dünyanın en büyük keşfi oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de yapılan doğal gaz keşfinin bu yıl dünyadaki en büyük keşif olduğunu söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, katıldığı televizyon programında konuşan Dönmez, Karadeniz'de yapılan keşfin bu yıl dünyadaki en büyük keşif olduğunu belirtip, "Tuna 1 arama çalışmaları bitti. Bundan sonra tamamlama çalışmaları olacak. Aynı sahada yeni aramalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Biz burada 40'a yakın arama kuyusu açacağız. Karadeniz'deki arama çalışmalarımız yabancı şirketlerle beraber 2000'li yıllarda başladı. O tarihilerden bu zamana kadar 33 bin metre kare sismik arama gerçekleştirdik" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bulunan gazın vatandaşın kullanımına ne zaman sunulacağına ilişkin soruya, "Çalışmalara tam gaz başladık. 2023 yılında vatandaşımıza ulaştıracağız" dedi.