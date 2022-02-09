Bakan Dönmez'den elektrik faturası düzenlemesiyle ilgili açıklama: Talepleri değerlendiriyoruz; kamuoyu ile paylaşacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor" dedi.

Dönmez elektrik faturalarındaki düzenlemeye ilişkin olarak ise "Net bir şey ortaya çıkmadı, olunca açıklayacağız. Gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz, STK'lardan, küçük işletmelerden talepler var. Ekibimiz çalışıyor, bitince de kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Diğer yandan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da katıldığı bir televizyon programında bakanlığın elektrik faturasıyla ilgili düzenleme üzerinde çalıştığını belirterek "İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışmayı kamuoyuna açıklarız" demişti.

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"Kademeli tarifede 210 kilovatsaat sınırı 1 Şubat itibariyle başladı"

Dönmez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, elektrikte kademeli tarifede 210 kilovatsaat sınırının 1 Şubat itibarıyla uygulanmaya başlandığını kaydetti.

Dönmez, Azerbaycan'ın şubat başı itibarıyla Türkiye'ye günlük 4-5 milyon metreküp ilave doğal gaz gönderdiğine de değinerek, ilave akışın da devam ettiğini söyledi.

"İran'dan gelen gazda belli oranda akış sağlandı"

İran'dan gelen gazın henüz beklenen seviyede olmadığını aktaran Dönmez, "İran'dan gelen doğal gazda belli oranda bir akış sağlandı. Bunları değerlendiren BOTAŞ, sanayiye olan kısıtlamayı dün itibarıyla kaldırmış oldu. Gaz ve elektrikte herhangi bir kısıtlama söz konusu değil." bilgisini paylaştı.