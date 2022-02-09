AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan "elektrik faturalarına düzenleme" açıklaması: Bakanlık, topyekûn bir çalışma yürütüyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, elektrik faturalarına gelen zamma karşı gelen tepkiler hakkında konuştu. "Şunu çok net söylemek gerekir; vatandaşımız eğer bize şikâyetini dile getiriyorsa bu çok kıymetlidir. Çünkü vatandaşımız şikâyetini bize dile getiriyorsa hâlâ ümidi ve beklentisi bizdendir" diyen Dağ, "Önümüzdeki süreçte de yine bunun da iktifa etmemesiyle birlikte ve bazı taleplerin gelmesiyle birlikte bir çalışma bakanlık tarafından yürütülüyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışmayı kamuoyuna açıklarız" dedi.

Dağ, "Çalışmanın sınırın yükseltilmesi veya bazı vergi indirimleri şeklinde mi olacak?" sorusuna, "Topyekûn hem sınırın yükseltilmesi olur hem de vergiyle ilgili durumlar olabilir hem de sübvanse durumuyla ilgili olabilir" diye yanıt verdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ, NTV'de canlı yayında siyasetteki 2023 adaylığı tartışmasıyla ilgili konuştu. Dağ, “Bizim için önemli olan kendi seçime dönük çalışmalarımız. 2023 seçimlerinin planlamasını yapıyoruz. Masada nasıl oturacağına karar veremeyenlerin, daha ciddi bir şekilde adaylık tartışma gündeme geldiğinde nasıl bir yol izleyeceğini göreceğiz. Ben tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağı tartışmalarına da değinen Dağ, “Kılıçdaroğlu karakolda doğru söyler mahkemede şaşar hesabı tüm hareketleri” dedi.

Elektrik faturalarına düzenleme

Dağ, elektrik faturalarına gelen zamma karşı gelen tepkiler hakkında da şunları kaydetti:

“Şunu çok net söylemek gerekir; vatandaşımız eğer bize şikâyetini dile getiriyorsa bu çok kıymetlidir. Çünkü vatandaşımız şikâyetini bize dile getiriyorsa hâlâ ümidi ve beklentisi bizdendir. Bu da elektrik faturalarıyla alakalı bir süredir zaten ocak ayında böyle bir zam durumu siz konusu olmuştu. Bunun gerekçelerini televizyonlarda birçok parti yetkililerimiz, bakanımız açıklama yaptı. Kısada ama Koronavirüs’ten sonra arz-talep dengelerinin bozulmasıyla beraber elektrik üretiminde kullanılan kömür ve doğalgazın da artışıyla birlikte birtakım kararlar almak durumu enerji bakanlığı için bir zaruret durumu söz konusu. Ama sonrasında gelen birtakım taleplerle birlikte 210 kilovatsaate çıkarıldı. Önümüzdeki süreçte de yine bunun da iktifa etmemesiyle birlikte ve bazı taleplerin gelmesiyle birlikte bir çalışma bakanlık tarafından yürütülüyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışmayı kamuoyuna açıklarız. (Çalışmanın sınırın yükseltilmesi veya bazı vergi indirimleri şeklinde mi olacak?) Topyekûn hem sınırın yükseltilmesi olur hem de vergiyle ilgili durumlar olabilir hem de sübvanse durumuyla ilgili olabilir. Bu bütçe ile birlikte değerlendirme yapılacak bir pozisyon.”