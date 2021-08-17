Bakan Dönmez duyurdu: Kastamonu'nun selden zarar gören ilçe ve köylerinin tamamına bugün itibariyle elektrik verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketi yaşayan Kastamonu'da zarar gören ilçe ve köylerin tamamına bugün itibariyle elektrik verildiğini duyurdu.

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde şimdiye kadar 77 kişi hayatını kaybetti. Sel sebebiyle ölüm ve yıkımın en fazla olduğu il ise Kastamonu oldu. Su ve elektriği kesilen Kastamonu'nun sel felaketini yaşayan ilçelerine bugün itibariyle elektrik verildiği duyuruldu.

Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada,"Kastamonu'nun selden zarar gören ilçelerinin ve köylerinin tamamına bugün itibariyle elektrik verdik. Sinop’ta enerji verilemeyen köylerimizin enerjilendirme çalışmaları ekiplerimizin gayretiyle devam ediyor. Burada da en kısa sürede tüm köylerimize elektrik sağlayacağız" dedi.