Bakan Dönmez: Doğal gaz için çalışmalara başladık

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz sondajı için çalışmalara başlandığını ifade ederek, \"İnşallah Şubat sonu Mart içerisinde ilk sondajımızı neticelerini alacağız\" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temaslarda bulanmak için geldiği Malatya\'da ilk olarak AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca\'yı ziyaret etti. Ziyarete, milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır, belediye başkanları ve partililer de katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Dönmez, doğal gaz sondaj çalışmaları hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

\"Sondaj ekibinin başında Fatih Sondaj gemisiyle Antalya açıklarında çalışmalara başladık. Yaklaşık 4 bin metre aşağıyı dolaştık. Hedef derinliğimiz deniz seviyesinden itibaren 5 bin 500- 6 bin metreler. İş programına uygun olarak ilerliyoruz. İnşallah Şubat sonu, Mart içerisinde ilk sondajımızın neticelerini alacağız ama o gün geminin başında yaptığım bir açıklama var. Niyetimiz ilk defada bu işi bulmak. Bulmasak bile yılmadan, çekinmeden bir sonrakini kazmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz, hidrokarbon rezervleri açısından yüksek potansiyel içeren bir bölgemiz. Yaklaşık 6- 7 yıldır araştırma gemilerimiz o bölgede ciddi çalışmalar yapıyor. Yığınlarca bir data elde ediyoruz. O dataları tek tek işleyip, analiz edip sonra da potansiyeli en yüksek lokasyonu tespit edip, delmemiz gerekiyor. Hep söylediğim bir şey var; Bu sismik çalışmalarla aslında yer altının bir yerde MR\'ını, röntgenini çekiyoruz. Göreceğiz, bakacağız varsa bulacağız inşallah. Biraz daha sabırlı olalım. İnşallah müjdeli haberi hep birlikte sizlerle paylaşacağız. Daha öncede söyledim; Kuzey denizinde İngiltere tam 150 kuyu açmış. Artık tası tarağı toplayıp çıkma kararı almışlar. Gel bir kuyu daha açalım belki buluruz diye 151\'inci kuyuda bulmuşlar, 1972\'li yıllarda. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu örneği verdiğimizde \'Ya bizim o kadar sabrımız yok, daha çabuk bul sen\' dedi. \'Baş üstüne\' dedik. Şimdi tabii teknoloji gelişti, inşallah ilk kuyularda bu doğal gaz veya petrole rastlarız. Temennimiz o.\"

\'KIBRIS RUM KESİMİNİ BİR KEZ DAHA İKAZ ETMİŞ OLALIM\'

Kıbrıs Türk halkının adada haklarının gasbedilmesine, oldubittiye getirilmesine rıza göstermeyeceklerini de belirten Bakan Dönmez, şöyle dedi:

\"Nitekim Türkiye petrolleri Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin kendisine vermiş olduğu ruhsat alanlarına da sismik araştırmalarını yapıyor. Belki kısa bir gelecekte ilk sondajımızı da o bölgede yapabiliriz. Özellikle Kıbrıs Rum kesimini bu vesileyle bir kez daha ikaz etmiş olalım. Biz kendi sahamızda, kendi ekonomik bölgemizde istediğimiz sondaj ve istediğimiz çalışma hakkına sahibiz. Kimsenin malında, kaynağında gözümüz de yok ama kimsenin de gerek Türkiye Cumhuriyeti\'nin, gerekse Kıbrıs\'ta yaşayan Türk toplumunun hak ve menfaatlerini ihlal etmesine de rıza göstermeyeceğimizi ifade ettik. Adilane bir paylaşımdan yanayız\" dedi.

İl Başkanı Koca, konuşmasının ardından Bakan Dönmez\'e kuru kayısı ikram etti.



FOTOĞRAFLI