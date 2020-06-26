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Bakan Dönmez: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci ünitesinin temeli atıldı

26 Haziran 2020 15:36

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci ünitesinin temelinin atıldığını duyurdu.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci ünitesinin temelinin atıldığını  açıklayan Dönmez, "Akkuyu NGS'de hedefimiz birinci üniteyi 2023'te, Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye almak" dedi.

Dönmez, "Dört ünitenin de inşaatına başladığımızda burada sahada 15-16 bin civarında insanımız çalışacak" ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yaptık. Özellikle Mersin'de ve içinde bulunduğumuz Gülnar ilçesi dahil olmak üzere buradaki meslek liselerinde nükleer eğitimi ilave edecek bir müfredat değişikliğine gidiyoruz."

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