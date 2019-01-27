Bakan Dönmez açıkladı; okul saatleri değişiyor mu?

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, okul ve mesai saatleri ile ilgili düzenleme yapılması için valiliklere talimat gönderildiğini belirterek “Edirne ile Kars'ın eğitim ve mesai saatleri aynı olacak diye bir şart yok. Benim bildiğim kadarıyla da İstanbul'da eğitim saatleri 8:30, 9:00 civarına kadar çekildi” dedi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu.

Çelik'in sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez, yaz saati uygulamasıyla ilgili öngörülen tasarrufların gerçekleştiğini belirterek “Valiliklere bir talimat gönderip, okul saatleri ve mesai saatleri ile ilgili düzenleme yapılmasını istedik. Edirne ile Kars'ın eğitim ve mesai saatleri aynı olacak diye bir şart yok. Benim bildiğim kadarıyla da İstanbul'da eğitim saatleri 8:30, 09:00 civarına kadar çekildi” dedi.

"Nükleer santral için öncelikli olarak Trakya bölgesinde araştırmalar yapıyoruz"

Bakan Dönmez ayrıca "Üçüncü nükleer santral için Trakya bölgesi araştırılıyor" diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Trakya'da enerjiye olan talep diğer bölgelere göre çok daha fazla... Enerjide prensip, tükettiğiniz yerde üretin. Biz de bu prensip doğrultusunda yeni nükleer santral için öncelikli olarak Trakya bölgesinde araştırmalarımızı yapıyoruz. Ancak nükleer santral için 25 farklı kriterin sağlanması gerekiyor.”

"Elektrik yardımlarına başlayacağız"

Düzenli sosyal yardım alan 2.5 milyon hanenin bulunduğunu söyleyen Bakan Dönmez, “Onlara elektrik yardımlarına başlayacağız. Hanehalkı sayısına göre sınıflandırılarak 75 kilowatt ile 150 kilowatt arasında değişen elektrik yardımları için en kısa zamanda çalışmayı tamamlayıp yayınlayacağız. Buradan yaklaşık 10 milyon vatandaşımız faydalanabilecek” dedi.