Bakan Dönmez açıkladı: Karakış Fonu bizim de gündemimizde

Eray GÖRGÜLÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Karakış Fonu önerisi ile ilgili, “Muhalefet karakış fonu başta olmak üzere sosyal tarifeler gibi birtakım öneriler getirdi. Kademeli tarife, sosyal tarife gibi destekler bizim de gündemimizde” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2022 yılı bütçesi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

CHP’li milletvekillerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği Karakış Fonu’nu hatırlatması ve bu konudaki soruları üzerine Dönmez, şunları söyledi:

“Muhalefetten bazı arkadaşlarımız Karakış Fonu başta olmak üzere sosyal tarifeler gibi birtakım öneriler getirdiler. Bizim bu anlamda desteklemeye ilişkin bir yetkimiz yok ama yıllardır bu kamuda tercih edilen bir yöntem. Faturanın 200 TL’sini vatandaş ödüyorsa 200 TL’sini de devlet olarak biz ödüyoruz. Ama bunu yeterince vatandaşa anlatamıyoruz. Ama onun üzerinde yeterince çalışmamız gerek. Bizim de gündemimizde, kademeli tarife, sosyal tarife gibi bunlar bizim de gündemimizde. Bunlar için hukuki düzenlemelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz.”

Dönmez, TRT payı eleştirilerine ilişkin de tarımsal sulama abonelerinin elektrik faturasındaki TRT payının kaldırılması için çalışma yaptıklarını ve Meclis grubuna gönderdiklerini açıkladı.