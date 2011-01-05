-BAKAN DİNÇER'İN ''SÖZLEŞMELİ ER'' ÇEKİNCESİ TBMM (A.A) - 05.01.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Sözleşmeli Er Sistemi'ne karşı olmadığını, yalnızca işin sosyal güvenlik boyutunun tartışılması gerektiğini söylediğini bildirdi. Parlamentoda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dinçer, normal şartlarda erin, bir çalışan olarak kabul edilmediğini, çünkü söz konusu kişinin vatani görevini yaptığını ifade etti. Erlerin, askerlik görevlerini tamamladıktan sonra çalışma hayatına atıldıkları andan itibaren sosyal sigortalı olarak kabul edildiğini belirten Dinçer, ''Askerlik yapmadan önce sosyal güvenlikleri var ise bu kez onu borçlanırlar ve ödedikleri zaman sosyal güvenlikleri devam eder'' dedi. Ancak Sözleşmeli Er Sistemi'nde durumun farklı olduğunu anlatan Dinçer, şunları kaydetti: ''Ancak Sözleşmeli Er'de, yine onu er kabul ediyorsunuz ama bu kez 7 yıla kadar çalıştırma imkanı var. O kişi 7 yıl kadar sözleşmeli kalacak ve ücret alacak. Örneğin bu kişi 29 yaşında ayrıldı. Bugüne kadar biz onu normal er kabul ettiğimiz için normal sosyal güvenliğe tabi değildi. Ama o günden sonra çıkıp çalışma hayatına başladıysa ve geriye dönük 7 yılı borçlanmak isterse biz ne yapacağız? Borçlanma her zaman sosyal güvenlik sistemine ilave yük getirir. Bu yüzden, ben Sözleşmeli Er Sistemi'ne karşı değilim. Yalnızca, 'İşin sosyal güvenlik boyutunu tartışalım' dedim. 'Bunun sosyal güvenlik boyutu düşünülmemiş, onu da düşünerek kanunda birlikte çözmeliyiz' diye teklifte bulundum. Kabul gördü.''