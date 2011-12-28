-Bakan Dinçer'den Münir Özkul'a ziyaret ANKARA (A.A) - 28.12.2011 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, bir süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu Münir Özkul'u ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Dinçer, Özkul'u, tedavi gördüğü Medical Park Bahçelievler hastanesinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Dinçer, Özkul'un sağlık durumuyla ilgili olarak hastane yetkililerinden bilgi aldı. Dinçer'in, ziyarette, İstanbul'da bir okula usta oyuncunun adının verileceğini ifade ettiği bildirildi. Türk sinemasının unutulmaz fimlerinden Hababam Sınıfı'nın ''Mahmut Hocası'' Münir Özkul, solunum yetmezliği şikayetiyle 18 Aralık'ta hastanede tedavi altına alınmıştı.