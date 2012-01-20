-Bakan Dinçer öğrencilerle bir araya geldi ANKARA (A.A) - 20.01.2012 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve iki bakanlık arasındaki protokol gereği özel okullara gönderilen başarılı öğrenciler ile Milli Eğitim Bakanlığı Konferans Salonunda bir araya geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin burada yaptığı konuşmada, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altındaki çocukların özel okullar ve dershanelerden yararlanmasını sağlamayı amaçlayan protokol ile kurumsal manada kaliteyi artırma, çocukların kabiliyet ve kapasitelerini geliştirerek daha ileriye gidecek hedefleri belirlemek ve fırsat eşitliğini sağlamanın hedeflendiğini hatırlattı. Program kapsamında 157 öğrencinin bu imkandan faydalandığına işaret eden Şahin, çocukların bu fırsattan yararlanmasını sağlayan ilgili kesimlere teşekkür etti. Milli Eğitim Bakanı Dinçer de bugün bir çok karne dağıttıklarını ifade ederken, kendisinin de öğrenciler kadar sevinçli olduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılan protokol ile kendilerine fırsat verildiğinde çok daha iyi ve başarılı işler yapabilecek çocuklar için yeni bir kapı aralandığını belirten Dinçer, bunun kendilerini mutlu eden sonuçlar doğuracağını söyledi. Bakan Dinçer, ''özel okullara teşekkür ediyorum, bu çocuklarımıza kontenjan ayırarak, fırsat verdiler. Bu vesileyle önümüzdeki yıllarda bu kontenjanları hassasiyetle doldurmaya devam ederlerse bu çocuklar için önemli bir gelecek bir fırsatı aralanmış olacak'' dedi. Öğrencilere tatilde ne yapacaklarını soran Dinçer, çocuklardan ''gezeceğiz''yanıtı gelmesi üzerine, ''tatilde biraz ders çalışalım biraz kitap okuyalım, biraz da oyun oynayalım'' dedi. Konuşmaların ardından Bakan Dinçer ve Şahin, çocukların karnelerini inceledi ve öğrencilere kol saati hediye etti. Öğrenciler de iki Bakana çiçek ve ebru sanatıyla yaptıkları bir tablo hediye ederken, Keçiören Çocuk Evinde kaldığını ve Hayat Kolejine gittiğini söyleyen bir öğrenci ''yeni okulumda yeni arkadaşlarımla öğretmenlerimle tanışmaktan ve güzel bir ortamda bulunmakta mutluyum. Okulumu seviyorum '' dedi. -Öğrencilerden gülümseten kareler- Öte yandan daha sonra iki Bakan öğrencilerle fotoğraf çektirirken, öğrencilerin karnelerini de yakından inceledi. Öğrencilerin iki bakanı bol bol öptüğü etkinlikte bazı öğrencilerin Bakan Dinçer'in bıyığına yakın ilgi gösterdiği de görüldü. Bakanlar, bazı öğrencilere kendi elleriyle kuru pasta yedirirken, Özel Nenehatun İlköğretim okulunda okuyan birinci sınıf öğrencisi Sudenaz Güzel, Bakan Dinçer'e karnesini gösterdi. Öğrenci Sudenaz Güzel'in karnesinin ''pekiyi''lerle dolu olduğu görülürken, karnede öğretmenin görüşünün yer aldığı bölümde ''sevimli çalışkan, uyumlu, çok tatlı, harika öğrencim, Seni çok seviyorum. Seninle gurur duyuyorum, çünkü sen cesursun, çünkü sen güçlüsün. Çünkü sen umutsun, çünkü sen mucizesin'' yazdığı dikkati çekti.