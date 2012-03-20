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Politika

Bakan Dinçer, CHP’li Ekşi’nin sorularını geçiştirdi

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi'nin 19 Mayıs törenlerine ilişkin soruların tümüne kutlamalara ilişkin yönetmelikle yanıt verdi

20 Mart 2012 16:14

 

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

 Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer,  CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi’nin 19 Mayıs törenlerine ilişkin sorularına net yanıtlar vermedi. Dinçer, soruların tümüne kutlamalara ilişkin yönetmelikle yanıt verdi.  Net biçimde yanıtlanmayan sorular şöyle:

Büyük Atatürk’ün ‘Laik Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet ettiğinin’ vurgulanmasına ve gençlerimizin geleceğimizin güvencesi olduğunun hem anımsanmasına hem de anımsatılmasına fırsat veren ’19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’ kutlamalarının Ankara dışında kalan 80 ilimizde ‘okul içi etkinliklere’ indirgenmesinin gerçek nedeni, Laik Cumhuriyete karşı herkesçe bilinen düşmanca duygularınız mıdır?

Resmi açıklamada bildirilen gerekçelerin yani öğrencilerin isteksizliği, bayram hazırlıklarının derslere engel olması, bazı velilerin başvurusu türü argümanların bir ulusal bayramın taşıdığı önem ve anlam yanında ciddiye alınmayacak bahanelerden ibaret olduğunu bilmiyor musunuz?

Eğitim sistemimizi laik değerlerden uzaklaştırmayı amaçlayan programınızın öteki maddeleri nelerdir?

 

 

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