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Politika

Bakan Dinçer: Baraj puanın değiştirilmesi doğru değil

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, LYS'de bu yıl baraj puanının değiştirilmesini doğru bulmadığını söyledi

01 Ağustos 2012 01:23

LYS'de baraj puanın değiştirilmesine yönelik tartışmalara değinen Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, "Bu sene benim kanaatim oyunun kuralının değişmemesi" dedi.

Katıldığı bir iftar yemeğinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dinçer, üniversiteye giriş sınavlarında baraj puanının düşürülmesine yönelik tartışmalara değindi.

Baraj puanın bu sene değiştirilmesini doğru bulmadığını ifade eden Dinçer, şunları söyledi:

''Belki uzun vadede baraj puanına bile ihtiyaç olmayacaktır. Niçin? Üniversitelerin kontenjanı bellidir. Her birinin toplum içindeki konumu bellidir. Öğrenci arzımız da bellidir. Dolayısıyla seçen öğrencilerden yüksek puanlılar üniversiteye gireceğine göre, bence taban puanına ihtiyaç bile duyulmayabilir.

Ama böyle bir yapının kurgulanması için önceden bir hazırlık yapmak gerekir. Genel kanaatim, bir süreç tanımlanmışken ve o süreç tamamlandıktan, oyunun kuralları tanımlandıktan sonra, oyunun bir yerinde kuralları değiştirmek doğru bir şey değil. Çok adil bir şey değil.

Böyle bir taban puanı düşürmek olacaksa da benim şahsi kanaatim onun gelecek yıl düşürülmesi daha doğru olacaktır. 'Bu sene benim şahsi kanaatim oyunun kuralının değişmemesi daha doğru olur ama YÖK bu konuda ne karar verecek bir fikrim yok.''

 

Harçlar gelecek dönem kalkacak

 

Dinçer, harçlara yönelik bir soru üzerine de harçlarla ilgili düzenlemenin gelecek döneme muhtemelen yetiştirileceğini kaydetti.

 

Ek kontenjanda artış

 

Öte yandan ÖSYM'den akşam saatlerinde yapılan açıklamada, kontenjanlara göre tercih yapabilecek aday oranının geçen yıl LYS'de yüzde 46 iken, bu yıl yüzde 48 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, üniversiteye girişte uygulanan baraj sistemine de değinilerek, bu sistemin Yükseköğretim kurulu tarafından bilimsel çalışma sonucunda uygulamaya konduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, bir adayın soruların yüzde 20'sini doğru yapması halinde alacağı puanın, baraj olarak kabul edildiğine dikkat çekildi ve açık öğretim lisans programları için barajın sözkonusu olmadığını belirtildi.

 

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