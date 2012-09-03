Bakan Dinçer: 66 aya PKK yanlıları ve laikçiler karşı

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 66 aylık çocukların okula başlamasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Vatandaşlarımızın çoğunluğu bizi destekliyor. Eleştirilerin bir kısmı PKK kaynaklı. Bir de laikçi kesim bu reformdan rahatsız oluyor" dedi.

2012-2013 eğitim-öğretim yılının başlamasına bir hafta kala 4+4+4 sistemi ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya'yı telefonla arayarak konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Dinçer, PKK'nın bu sistemi çok eleştirdiğini söyledi ve bunun gerekçelerini de Küçükkaya bugünkü köşesine aktardı. Milyonlarca öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiren yeni sistemle ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, "Vatandaşlarımızın çoğunluğu bizi destekliyor. Eleştirilerin bir kısmı PKK kaynaklı. Çocuklarımızı erken yaşta okula alıp Türkçe öğreteceğiz, onları hayata hazırlayacağız. 'Rapor dahi almayın' diyenler PKK yanlıları. Bunu önlemek istiyor. Bir de laikçi kesim bu reformdan rahatsız oluyor" dedi.

Bakan Dinçer CNN Türk'te Dicle Canova ve Taha Akyol'un sorularını yanıtlarken "Belki PKK demek doğru olmadı" dedi

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Akşam gazetesinden İsmail Küçükkaya'nın sorularını şöyle yanıtladı:



Eğitim dünyasının şu anda karşı karşıya kaldığı kargaşanın sebebi nedir?

Kargaşa var, evet fakat bu bizim yaptıklarımızla ilgili değil. Kargaşa var ama ciddi bir problem yok. Kargaşayı bizim ne yapmaya çalıştığımızı anlamayan sözde eğitim uzmanları çıkarıyor. Oysa biz Türkiye'yi değiştirecek hazırlıkları altı aydır sürdürüyoruz. Apar topar olmadı.

Bence bir kargaşa var. Bu ülkede yaşayan bir vatandaş ve gazeteci olarak bunu gözlemliyorum. Galiba imam hatiplerle ilgili düzenlemenizde şeffaf davranmadığınız için bunların bir kısmı yaşanıyor. Türkiye eski Türkiye değil. İmam hatiplerle ilgili düzenleme yapmak istiyorsanız daha şeffaf ve açık bir şekilde yapamaz mıydınız? Mesela 4+4+4 yerine 5+3 olmaz mıydı?

Nimet Çubukçu döneminde sanıyorum 18'inci eğitim şurasında alınmış bir karara göre 4+4+4 uygulamasına geçtik. Ayrıca yabancı dil eğitimi konusunda buna ihtiyacımız vardı. Hazırlık sınıflarıyla ilgili çok ciddi hazırlık yapıyoruz. Bunun için de ortaokul birinci sınıfı öngörüyoruz. En uygunu odur. 4+4+4 derken arkada böylesine planlamalar var.

İmam hatip liseleri bu düzenlemenin neresinde?

Biz aslında imam hatipler için yola çıkmadık. İmam hatiple alakası yok. Bu konudaki düşüncelerimizi çok da şeffaf söyledik. Türk eğitim sistemini demokratikleştiriyoruz ve esnekleştiriyoruz. Elbette dindar çizgi, muhafazakar kesimin ihtiyaç ve taleplerini de ele aldık. Daha önceki dönemde mağdur edilmişlerdi.

'AB çocukları 60 aylık gidiyor'

66 ay konusunda bu ısrar niye? Adeta dayatma gibi algılanmıyor mu?

Bu bilimsel bir tercihtir. Doğrudur. Bugün en çok gürültü yapanlar yarın önce kendi çocuklarını okula gönderecekler. 'Hazır değiliz' kervanı var görüyorum. Rakamları anlatayım size. Türkiye'de biz geçen sene 60 ay ila 72 ay arasındaki çocuklarımızın yüzde 67'sini okullarımıza aldık. Okul öncesi eğitim verdik. Dikkat edin yüzde 67... Okul, sınıf ve lavabo sıkıntısı olmadı. Bu çocuklar okulu tanıyor. İngiltere'de çocuklar 60 ayda okula gidiyor da bizimkiler 66 ayda niye gitmesin. AB ülkelerinin 15'inde oluyor da bizde niye olmuyor?

Peki okul ve derslik ihtiyacı ne olacak? Prefabrik derslikler çözüm olur mu?

Türkiye çapındaki bütün okulları araştırdık. Makam odası ve masraf dışı kullanılan odaları dersliğe çevirdik. Ne kadar derslik kazandık biliyor musunuz? 7 bin 900... Biz her yıl 17 bin derslik yapıyoruz. Bu yıl 20 bin olacak. Bu 7 bini de ekleyin. 30 öğrenciyle çarpın. Yani derslik konusunda kesin olarak söylüyorum geçen yıldan daha kötü olmayacak.

En ciddi problemlerden biri de öğretmenler değil mi?

Ben de öyle görüyorum. Yola da böyle çıktım. 57 bin öğretmen alıyoruz. Hüseyin Çelik ve Nimet Çubukçu dönemlerinde ve önceki bakanlar dönemlerinde kaç öğretmen alınmış?

'PKK yanlısı ve laikçi rahatsız'

Vatandaş sizce niye tepki gösteriyor? Herkes kendi çocuğunun iyiliğini düşünmez mi?

Normal vatandaşlarımızın çoğunluğu bizi destekliyor. Bakın, biz istemiyoruz ama vatandaşlar 60 aylık çocuğunu bile okula göndermekten yana. Eleştirilerin bir kısmı PKK kaynaklı. Çocuklarımızı erken yaşta okula alıp Türkçe öğreteceğiz, onları hayata hazırlayacağız. 'Rapor dahi almayın' diyenler PKK yanlıları. Bunu önlemek istiyor. Bir de laikçi kesim bu reformdan rahatsız oluyor.