Bakan Demircan: Suriye tarafında da sağlık hizmetleri veriyoruz (2)

10 YIL İÇİNDE UZMAN HEKİM AÇIĞI KAPANACAK

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Kilis Merkez ilçe Başkanlığı kongresine katıldı. Kongrede partililere hitap eden Bakan Demircan, sağlık alanında hükümet olarak devrim yaptıklarını söyledi.

Doktor olduğunu ve 2002 öncesi hastanelerin koğuş gibi olduğunu, tek ya da iki yataklı odalar bulunmadığını, özel odalarda yatmak için özel torpiller bulmak gerektiğini belirterek, \"Şimdi bakıyoruz bütün odalarımız, özel oda, tek yataklı veya en fazla iki yataklıdır. Geçmişte yoğun bakım yatağı bulunamazdı, ameliyattan çıkan hasta 6-8 yatağın olduğu odaya götürülürdü. Şimdi bunların hepsi kalktı. Hastanelerimiz 5 yıldızlı otel gibi ve daha da gelişecek\" dedi.

Vatandaşa daha kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalışıldığını, doktor ve hemşire sayısının artırıldığını anlatan Bakan Demircan şöyle konuştu:

\"Doktor sayımız arttı. Hemşire sayımız arttı. Yeterlimi? Daha da artacak. İhtiyacımız var mı? Elbette var. Şu anda hekim sayısı açığı pratisyen hekim noktasın da 5 yılda kapanacak görünüyor. Giderek hekimlerimizin sayısı artıyor. Uzman hekimde açığımız devam ediyor. Ama şimdiden tedbirini almaya başladık. Öngörümüz önümüzdeki 10 yılın sonuna doğruda uzman hekim açığını da çözmüş olacağız.\"

Bakan Demircan\'ın konuşmasının ardından tek liste ile gidilen kongrede Neşat Yıldırım, yeniden başkan seçildi.



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