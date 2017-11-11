Bakan Demircan: Suriye tarafında da sağlık hizmetleri veriyoruz

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, Suriye\'de terör örgütü DEAŞ\'tan arındırılan bölgelerde yaşayanlara Türkiye\'deki gibi sağlık hizmeti verdiklerini belirterek, \"Azez’de, El Bab’ta, Cerablus’taki kardeşlerimize, sınırın bu tarafında verdiğimiz sağlık hizmetinin aynısının verilmesi için çalışıyoruz\" dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, temaslarda bulunmak üzere Kilis\'e geldi. Bakan Demircan ilk olarak belediye konukevinde; Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger ve bürokratlar ile bir araya geldi. Bakan Demircan daha sonra Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile Belediye Başkanı Hasan Kara’yı ziyaret etti. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ziyarette kentte nüfuslarından daha fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptıklarını ve barış içerisinde yaşadıklarını anlattı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise Kilis’in sığınmacılara ev sahipliği ile tarihe altın harflerle geçtiğini belirterek, \"Bunun unutulması mümkün değil. İnsanlığın da bundan gerekli dersi almasını bekliyoruz\" dedi.

Sağlık Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana sağlıkta getirdikleri yüksek performansın artarak devam ettiğini anlatan Bakan Demircan, sınırın Suriye tarafına da hizmet verdiklerini belirterek şöyle dedi:

\"Sadece sınırın bu tarafında değil, öteki tarafında da sağlık hizmetleri veriyoruz. Azez’de, El Bab’ta, Carabulus’ta sınırın ötesindeki kardeşlerimize, sınırın bu tarafında verdiğimiz sağlık hizmetinin aynısının verilmesi için çalışıyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Yakın bir tarihte bölgeyi ziyaret etmek için tekrar geleceğim. Oradaki faaliyetleri de denetleriz.\"

FOTOĞRAFLI