Bakan Demircan: Sayın Baykal'ın durumunu sürekli takip ediyorum (2)

BAKAN DEMİRCAN: MİLLET, TÜRKİYE\'Yİ UÇURUMUN KENARINDAN ALDI

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 2017-2018 Akademik Yılı açılış törenine katıldı. OMÜ Kongre ve Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen programa Bakan Demircan\'ın yanı sıra Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Zuiya Yılmaz, OMÜ Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programın açılış bölümünde konuşan Bakan Demircan, \"İnsan iradesi ve aklı insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliktir. Gençler özelikle sizlere söylüyorum; aklınızı ve iradenizi kimseye emanet etmeyin, teslim etmeyin. Bakın bunun faturası, 15 Temmuz\'da bu aziz millet, ağırlaşmadan önüne geçti. Çok ağır bir fatura ödeyebilirdi Türkiye. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın işaret etmesiyle millet ayağı kalktı ve Türkiye\'yi uçurumun kenarından aldı. Aklını ve iradesini teslim etmiş adeta mankurtlaşmış bir yapı ile karşı karşıyaydı Türkiye. Ve oldu, geçti diyemeyiz. Her zaman böyle bir sıkıntı herkesin başına gelebilir. Bunun da tek bir çaresi aklı, vicdanı hür tutmak, memleketine, milletine, sözleşmesine, anayasasına sadakat üzerinden birliği, beraberliği tesis etmek\" dedi.

Bakan Demircan\'ın konuşmasının ardından şiir dinletisi yapıldı, Türk halk müziği konseri verildi. Ardından geleneksel \'Açılış Dersi\'ni ise İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet \'Akademik Liderlik\' konusunda verdi.



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