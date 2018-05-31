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Politika

Bakan Demircan: Parlamenter sistem olmasaydı 6 kat kalkınırdık

"Teröre harcanan para ile bir Türkiye daha inşa edilebilirdi"

31 Mayıs 2018 23:09

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Son 16 yılda kalkınmak için bir ivme kazandık. Ama bu istikrar döneminde bir takım baskılar, krizler, darbeler oldu mu? Oldu. Eğer onlar ve parlamenter sistem olmasaydı bu istikrarıcumhurbaşkanlığı sistemi ile yaşamış olsaydık, 3 kat kalkınma yerine 6 kat kalkınırdık." dedi.

Bakan Demircan, Canik ilçesinde pazar esnafını ziyaret  etti.  Alışveriş de yapan Bakan Demircan, alacağı karpuzu vurarak kontrol etti.

Burada konuşan Bakan Demircan, "Türkiye'nin 40 yıldır terörle  uğraştığını ve terör yüzünden kaybettiği paranın 1,5 trilyon dolar olduğunu"  söyledi.

"Teröre harcanan para ile bir Türkiye daha inşa edilebileceğini" dile getiren Demircan, "Bu parayla bir Türkiye daha inşa ederdik. Bizi terörle  uğraştırdılar, içeride hükümet krizleri ile uğraştık. Şimdi artık kalkınmamız  lazım. Son 16 yılda kalkınmak için bir ivme kazandık. Ama bu istikrar döneminde  bir takım baskılar, krizler, darbeler oldu mu? Oldu. Eğer onlar ve parlamenter  sistem olmasaydı bu istikrarı cumhurbaşkanlığı sistemi ile yaşamış olsaydık, 3  kat kalkınma yerine 6 kat kalkınırdık." diye konuştu.

Bakan Demircan, Türkiye'nin artık kalkınması gerektiğini, bunun için  de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam  etti:

"Bugün Türkiye ilk defa denizlerinde petrol aramak için sondaj yapacak  gemiyi yola çıkardı. Sismik arama değil bu sondaj gemisi. İlk defa Türkiye sondaj  gemisi yaptı, kendi sondajını kendi sondaj gemisi ile yapacak. İkincisi de  yapılacak ve o da Karadeniz'de arama yapacak. Onu da inşa ediyoruz, yapacağız.  Nükleer santralimizi yapıyoruz, Türkiye kendi silahlarını yapmaya başladı. Silah  üretiminde ihtiyacımızın yüzde 80'lerine çıktık. Bunlar çok önemli. Eğer böyle  olmasaydı, Kuzey Suriye'deki terör kuşağı başarılı olacaktı. Fırat Kalkanı ve  Zeytin Dalı Harekatı ile müdahale ettik."

CHP'nin Fırat Kalkanı  ve Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıktığını  belirten Bakan Demircan, şunları söyledi:

"Afrin'e girmeyecektik de ne olacaktı? Gördünüz oradaki silahlı  yapılanmayı. Millet kararını verdi ve Mecliste uyum içinde Afrin'e girdik.  Yuvalarına kadar gittik ve tek tek temizledik. Fırat'ın doğusunu da  temizleyeceğiz, Münbiç'i de şimdi artık boşaltacaklar. Bu nasıl oluyor, tabii ki  güçlü olduğunuz zaman oluyor. Türkiye güçlü olduğu zaman sadece kendisi için  değil, mazlumlara da destek veren bir ülkedir. Türkiye'yi kalkındırmak ve  güçlendirmek için 24 Haziran seçimlerinde halkımız karar verecek. Önümüze ne ile  çıkmaya çalışırlarsa çalışsınlar, bize mani olamayacak. Şimdi döviz ile  uğraştılar, onu da düzeltiyoruz. Türkiye üreten bir ülke, kalkınması ve önü açık  bir ülke, güçlü ülke olacak."

 

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