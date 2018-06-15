Bakan Demircan: Milletimiz demokrasiyi en iyi şekilde işlettiğini göstermiştir

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, Samsun\'da, asker, polis, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Demircan, \"Milletimiz iradesine dönük her türlü saldırıyı ve engelli ortadan kaldıracak bir irade göstermiştir. Son darbe teşebbüsü dahil, milletimiz bu coğrafyada demokrasiyi en iyi şekilde işlettiğini göstermiştir\" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun\'da 15 Temmuz Şehitler Parkı içerisinde bulunan Şehit Ömer Halis Demir Salonu\'nda bayramlaşma törenine katıldı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan\'ın da katıldığı törende, vatandaşlar ve protokol üyeleri bayramlaşıp sohbet etti. Burada kısa bir konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve Samsun Valisi Osman Kaymak, katılımcıların ve tüm İslam âleminin bayramını kutladıklarını söyledi. Ardından konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, şöyle dedi:

\"Ramazan ayımızı tamamladık. Bugün bayram günü ve bugünü beraber idrak ediyoruz. Barış ve huzur, kardeşlik içerisinde nice bayramları idrak etmemizi sağlamasını Cenabıhak\'tan niyaz ediyorum. Milletimiz iradesine dönük her türlü saldırıyı ve engelli ortadan kaldıracak bir irade göstermiştir. Son darbe teşebbüsü dahil milletimiz bu coğrafyada demokrasiyi en iyi şekilde işlettiğini göstermiştir. 24 Haziran seçiminin şimdiden ülkemize hayırlar getirmesini Cenabıhak\'tan niyaz ediyorum.\"

Bakan Demircan, daha sonra, düzenlenecek bayramlaşma programlarına katılmak için salondan ayrıldı.



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