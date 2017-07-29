Bakan değişti; CHP'nin Gülmen ve Özakça ile görüşme talebine yanıt değişmedi

Açlık grevinin 242. gününü geride bırakan tutuklu Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’yı Sincan Cezaevi’nde ziyaret etmek isteyen CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ile Ali Şeker’in Adalet Bakanlığı’na verdiği dilekçe yanıtsız kaldı. Bakan değişikliğinin ardından böyle bir engellemeyle karşılaştıklarını belirten CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, "Gelen gideni arattı. Devlette devamlılık esastır" dedi.

AKP’nin yeni kabinesinde Bekir Bozdağ’ın yerine Adalet Bakanlığı’na Abdülhamit Gül’ün atanmasının ardından Adalet Bakanlığı, CHP’li milletvekillerinin dilekçesine yanıt vermiyor.

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Gülmen ile Özakça’yı 26 - 27 Temmuz günlerinde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı’na dilekçe gönderdi. Gönderilen dilekçelere bir gün içinde yanıt veren Bakanlık, 24 Temmuz günü gönderilen Adıgüzel’in görüşme talebine sessiz kaldı. Bakan değişikliğinin ardandan böyle bir engellemeyle karşılaştıklarını belirten Adıgüzel, “AKP’nin attığı yeni adımlardan biri. İçtüzük’te de gördük, ‘muhalefetin sesini nasıl kısabiliriz’ diye uğraşıyorlar” diyerek duruma tepki gösterdi. Adıgüzel, “Ben hükümetin, milletvekilleriyle tutukluların görüşmesini engellemeye kalkmasına şaşırıyorum. Bizim aklımızdaki soru işaretlerini artırıyor” dedi.

"dünyanın en haklı talebi"

Gülmen ile Özakça’nın grevi için "dünyanın en haklı talebi" nitelemesi yapan Adıgüzel, “Bir şekilde düzmece suçlamalarla terörist ilan edilip tutuklandılar. Bugün de milletvekilleri ile görüşmeleri bile engelleniyor” görüşünü dile getirdi.

"Gelen gideni aratıyor"

Gülmen ile Özakça’nın sesinin duyulup iktidarın yanlıştan dönmesini talep eden Adıgüzel, “Hükümet yetkililerinin gözleri kör, kulakları sağır, vicdanları nasır tutmuş. İki tane gencecik insan göz önünde eriyorlar” dedi. Adıgüzel, iki dilekçe verip ikisine de yanıt alamadığını belirterek, “Bekir Bozdağ’dan şikâyetçiydik, gelen gideni aratıyor. Bakanın değişmesi bahanesi çok basit bir bahane olur. Devlette devamlılık esastır. Sonuçta bir milletvekilinin bir talebinin cevaplanmaması kabul edilemez. Bakan değişince tüm işler duracak mı” diye sordu.

Özakça’ya darp

Tutuklu eğitimci Semih Özakça tuvaletteyken içeri giren gardiyanların “Arama yapacağız havalandırmaya in” dedikleri ve Özakça’yı zorla havalandırmaya atarak darp ettikleri iddia edildi