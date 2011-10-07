-Bakan Davutoğlu'dan BDP'ye ziyaret ANKARA (A.A) - 07.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BDP'yi ziyaret etti. Davutoğlu'nu Parti Genel Merkezi'ne gelişinde BDP Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Gür karşıladı. Bakan Davutoğlu daha sonra, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 2 saat sürdü. Ziyarette dış politika konularında genel değerlendirme yapıldığı öğrenildi. Öte yandan, görüşmeye genel başkan yardımcıları Gültan Kışanak ile Nazmi Gür'ün de katıldığı belirtildi.