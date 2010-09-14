-BAKAN DAVUTOĞLU REFERANDUM SONUCUNU DEĞERLENDİRDİ ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmesiyle Türk milletinin özgürlükçü, daha demokratik ve Avrupa Birliği standartlarına uygun bir düzende yaşamak arzusunu bir kez daha açıkça ortaya koyduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yapılan yazılı açıklamaya göre, Davutoğlu, anayasa değişiklik paketinin halkın geniş bir katılımla yer aldığı halk oylaması sonunda benimsendiğini ve daha demokratik bir anayasanın oluşturulması yolunda önemli bir adım atıldığını belirtti. Çeşitli boykot çağrılarına karşı yüzde 77,11 oranında katılımın sağlanmasının, her şeyden önce Türk milletinin evrensel normlar ve Avrupa normları ışığında gerçekleşen reform sürecine duyduğu ilginin bir sonucu olduğunu bildiren Bakan Davutoğlu, şöyle devam etti: "Referandumda pakete verilen yüzde 57,8 oranındaki destek oyu Türkiye'de demokrasinin güçlenmesi, halkımızın sesinin daha gür çıkması, TBMM'nin rolünün daha da kuvvetlenmesi ve Türkiye'de anayasa çalışmalarının sivilleşmesinin tüm dünyaya gösterilmesi açısından önem taşımaktadır." Bakan Davutoğlu, açıklamasında şunları kaydetti: "Yapılan değişikliklerin çoğunluğu AİHM kararlarıyla saptanan eksikliklerin giderilmesine ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Venedik Komisyonu, AK Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu, AKPM Denetim Komisyonu, BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi ve diğer bazı uluslararası denetim mekanizmalarının yanı sıra Avrupa Birliği'ne üyelik müzakereleri çerçevesinde ortaya konulan bir dizi saptama ve tavsiyelerin yerine getirilmesine imkan vermiştir." Paketin kabul edilmesiyle AB standartlarına uyum bakımından önemli bir ölçüt olan Ombudsmanlık kurumunun kurulması yönünde önemli bir adımın atıldığı kaydedilen açıklamada, HSYK üyelerinin sayılarının artırıldığı, kurulun oluşumu, seçimleri, çalışma kuralları ve denetimlerinin AB ilerleme raporlarındaki tavsiyeler ışığında düzenlendiği bildirildi. Davutoğlunun açıklamasında şu görüşlere yer verildi: "Ülkemiz demokrasisini, AB'ye üyelik sürecimiz çerçevesinde yerine getirmek durumunda olduğumuz AB Kopenhag siyasi kriterleri doğrultusunda, her alanda daha yüksek norm ve standartlara taşıyacak pakette, AB Katılım Ortaklığı Belgesi ve ilerleme raporlarında yer alan hususlara büyük önem verilmiştir. Ayrıca öngörülen değişiklikler Avrupa Temel Haklar Şartı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı ve Avrupa Konseyi'nin diğer temel belgeleriyle de uyumludur. Avrupa Konseyi bünyesinde bulunan çeşitli denetim mekanizmalarının yönelttiği tavsiyelerin bir kısmının da yerine getirilmesine imkan tanınmaktadır." -MÜZAKERE SÜRECİ- Paketteki değişikliklerin hayata geçirilmesiyle katılım müzakereleri sürecinde en önemli başlıklardan birini teşkil eden Yargı ve Temel Haklar faslının açılış kriterlerinin de önemli ölçüde karşılanmış olacağını bildiren Davutoğlu, açıklamasında şöyle dedi: "Türkiye'nin demokratik transformasyon sürecinde önemli bir merhale olan bu ilerlemeler, önümüzdeki dönemde AB Komisyonu tarafından yayınlanacak İlerleme Raporu ve Genişleme Stratejisi Belgesine yansıyacak ve müzakere sürecimizin ileriye taşınması açısında önemli katkıda bulunacaktır. Bu referandum sonucu, halkımızın demokratik reform sürecini desteklediğini bir kere daha açıkça ortaya koymuş olması bakımından hiç şüphesiz ülkemizin AB perspektifini de güçlendirmiştir"