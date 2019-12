-BAKAN DAVUTOĞLU KİK'TE KONUŞTU KUVEYT (A.A) - 17.10.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, KİK ülkeleri ile 2005 yılında müzakerelerine başlanan Serbest Ticaret Anlaşmasının mümkün olan en kısa zamanda sonuçlandırılmasını istediğini söyledi. Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog 2'nci Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan Davutoğlu, KİK ile tesis edilen stratejik diyalogun Türk-Arap Forumu bünyesinde sürdürdükleri çabaları tamamlayacak ve Türkiye'nin KİK ülkeleriyle ilişkilerini yeni ve ayrıcalıklı bir boyuta taşımasını sağlayacak bir mekanizma oluşturduğunu kaydetti. KİK'in tek bir ülkeyle gerçekleştirdiği ilk düzenli danışma egzersizi olması bakımından, üçüncü ülkeler tarafından da ilgiyle izlenen bu mekanizmanın benzer girişimleri özendirdiğini ifade eden Davutoğlu, Körfez ülkeleriyle son yıllarda gerek ikili düzeyde, gerek KİK platformunda siyasi ve ekonomik ilişkilerde kaydedilen aşamadan memnuniyet duyduklarını söyledi. Davutoğlu, ''Aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştirmek, ilişkilerimize stratejik derinlik kazandırmak ve işbirliğimize yeni ufuklar açmak istiyoruz. Türkiye her zaman bölgesel meselelerin öncelikle bölge ülkelerince sahiplenilmesi gerektiğini savunagelmiştir. Bölgemizde her alanda işbirliğinin güçlendirilmesi ve ekonomik alanda karşılıklı bağımlılık yoluyla barış, istikrar ve refahın yayılmasını arzu ediyoruz'' diye konuştu. Bu çerçevede, Türkiye, Suriye, Lübnan ve Ürdün'ü kapsayan Yüksek Düzeyli Dörtlü İşbirliği Konseyi'ni oluşturmak için harekete geçtiklerini belirten Davutoğlu, ilk aşamada, ticaret, ulaştırma, enerji ve turizmi öncelikli işbirliği alanları olarak belirlediklerini, dört ülke arasında kişilerin ve malların serbest dolaşımını öngören mekanizmanın, dost ve kardeş bölge ülkelerinin katılımına açık olacağını dile getirdi. -KİK İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI- ''Türkiye, zengin enerji kaynakları, sermaye birikimi, gelişen hizmet sektörü ve büyük çaplı altyapı yatırımlarıyla dünyanın ilgi odağında bulunan KİK ülkelerini, doğal ekonomik ortağı olarak görmektedir'' diye konuşan Davutoğlu, şunları kaydetti: ''KİK ülkeleriyle toplam ticaret hacmimiz 2002-2008 yılları arasında sekiz kat artarak 16,6 milyar dolar düzeyine ulaşmış, ancak 2009 yılında küresel krize bağlı olarak daralma göstermiştir. 2010 yılının ilk yedi ayında ticaretimiz toparlanma sürecine girmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 5,5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu durum kısa zamanda kriz öncesi seviyeye ulaşabileceğimizi, gerekli irade ve çabayı gösterdiğimiz takdirde, bu seviyeyi kolaylıkla aşabileceğimizi göstermektedir. Bu bağlamda, 2005 yılında müzakerelerine başlamış olduğumuz Serbest Ticaret Anlaşması'nı mümkün olan en kısa zamanda sonuçlandırmak istiyoruz. Bugüne kadar yapılamayan 5. tur müzakerelerin biran önce gerçekleştirilmesini ümit ediyoruz.'' -DEMİRYOLU AĞI- Tarım, gıda güvenliği, enerji, sağlık, kültür, eğitim, ulaştırma gibi işbirliği alanlarına da dikkati çeken Davutoğlu, Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker'in daveti üzerine, KİK Tarım Bakanlarının gelecek dönemde GAP bölgesini ziyaret etmelerinin öngörüldüğüne işaret etti. Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bölge ülkelerini birbirlerine bağlayacak bir demiryolu ağının kurulmasına önem atfediyoruz. Bu ağın ülkemize uzatılması KİK ülkelerini sadece Türkiye'ye değil, aynı zamanda Avrupa'ya ve Orta Asya'ya bağlayacak olması nedeniyle de önem arzetmektedir. Ülkelerimizi birbirine daha da yakınlaştıracak olan bu projeyi, KİK ülkelerindeki projeyle eş zamanlı olarak hayata geçirmek üzere çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Özellikle kargo taşımacılığı açısından yararlı olacak bu projenin, deniz, havayolu ve iletişim bağlantıları ile de desteklenmesi hem Türkiye'nin, hem de KİK ülkelerinin ekonomik yararına olacaktır.'' -ENERJİ- Davutoğlu, enerji alanının da, kaynak bölgeler ile tüketici pazarlar arasında transit ülke konumunda olan ve bu kaynaklardan sağlanan ürünlerin güvenli güzergahlar üzerinden dünya pazarlarına sevkiyatını temin amacıyla çeşitli boru hatları projeleri gerçekleştiren Türkiye ile dünyadaki kanıtlanmış petrol ve doğalgaz rezervlerinin büyük kısmına sahip olan KİK ülkeleri arasında önemli işbirliği fırsatları bulunduğunu söyledi. Petrol ve doğalgaz sektörlerinin yanısıra, yenilenebilir enerji alanında da birçok ortak projeyi birlikte geliştirebileceğini dile getiren Davutoğlu, ''Bu çerçevede, LNG ve doğalgaz işleme tesisleri, boru hatları, rafineriler, petro-kimya fabrikaları ve benzeri altyapı tesislerinin inşası gibi muhtelif alanlarda işbirliğimizi artırabileceğimizi inanıyorum. Bu bakımdan, aldığımız kararlar doğrultusunda tüm bu konularda faaliyet gösterecek Enerji OÇG'nun bir an önce oluşturulmasını ve işbirliğimizi somut projeler temelinde ilerletmesini bekliyoruz'' diye konuştu. -VİZE UYGULAMALARIN KOLAYLAŞTIRILMASI- Körfez ülkeleri vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatlerini kolaylaştırmak için gereken tüm önlemleri özenle aldıklarını vurgulayan Davutoğlu, şöyle konuştu: ''Vatandaşlarımıza da benzer bir yaklaşımın gösterilmesini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Türk vatandaşlarına tatbik edilen vizeler açısından KİK ülkeleri arasında yeknesak bir uygulama olmadığını görüyoruz. Halklarımızın yakınlaştırılması bakımından vize uygulamalarının kolaylaştırılarak standart hale getirilmesine önem veriyoruz. Bu bağlamda, ilk aşamada umuma mahsus Türk pasaportlarına tüm KİK ülkelerine girişte, sınırda vize verilmesini temin etmek ve bilahare vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasını sağlamak istiyoruz.'' -ASKERİ İŞBİRLİĞİ- Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Askeri İşbirliği Çerçeve Antlaşmasının Mayıs 2010'da imzalandığını anımsatan Davutoğlu, ''Böylece, tüm KİK ülkeleriyle benzer anlaşmaları sonuçlandırmış bulunuyoruz. İkili planda askeri ilişkilerimizin ahdi çerçevesinin tamamlanmış olması, özellikle savunma sanayi alanında işbirliğimizin geliştirilmesi için elverişli bir zemin hazırlamaktadır. Türkiye'nin sunduğu ürünler KİK ülkelerinin savunma alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunabilecek niteliktedir. Bu amaçla, ülkelerimiz arasında savunma sanayii işbirliği anlaşmalarının da bir an önce akdedilmesini arzu ediyoruz'' ifadelerini kullandı. Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında KİK ülkeleriyle gerek ikili seviyede, gerek bölgesel ve uluslararası örgütlerdeki işbirliğini artırmak istediklerini belirten Davutoğlu, aynı şekilde sınır aşan örgütlü suçlarla, uyuşturucu ve insan kaçakçılığıyla mücadele alanlarında ortak projeler geliştirilebileceğini kaydetti.