Bakan Davutoğlu giydi, Hillary Clinton giymedi

T24 - Meksika'nın Los Cabos kentinde yapılan G-20 Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı sırasında çekilen aile fotoğrafında dışişleri bakanları Meksika'nın geleneksel "guayebera" adlı beyaz gömleğini giyerek kameralara poz verdi.
Fotoğraf çekimi sırasında Dışişleri Bakanı Davutoğlu, diğer ülkelerin dışişleri bakanlarından büyük ilgi gördü. Toplantının katılımcıları arasında yer alan kadın dışişleri bakanları fotoğraf çekiminde ön sırada yer alırken, erkek bakanlar hemen arkalarında poz verdi.
Davutoğlu, bu sırada yanına gelen mevkidaşlarıyla sohbet ederken, erkek bakanların ortasında yer aldı.
G-20 dışişleri bakanlarının tamamı fotoğraf çekimi sırasında Meksika'nın geleneksel beyaz "guayebera" gömleğini giyerek poz verirken, bakanlar arasında sadece ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton farklı giyindi.
Clinton, fotoğraf çekiminde fıstık yeşili kıyafetiyle dikkat çekti.