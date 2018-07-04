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'Bakan danışmanıyım' diyerek dolandırıyordu

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde, kendisini 'İçişçileri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı' olarak tanıtıp, çeşitli vaatlerle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen F

04 Temmuz 2018 14:55

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde, kendisini \'İçişçileri Bakanı Süleyman Soylu\'nun danışmanı\' olarak tanıtıp, çeşitli vaatlerle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen F.Ş. (50) gözaltına alındı.
Kendisini \'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun danışmanı\' olarak tanıtan F.Ş., Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi ve çevresinde bağlantı kurduğu kişilerden \'iş bulma\' ve \'sorun çözme\' vaatleri ile toplam 20 bin lira sızdırdı. Şikayet üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ortak çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan F.Ş., Kumla Jandarma Karakolu\'na teslim edildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen F.Ş., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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