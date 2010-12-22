Bakan Çubukçu'dan 55 bin öğretmen müjdesi

T24 - Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, “2003'ten 14 Aralık 2010 tarihine kadar 268 bin 869 öğretmenin ataması yapıldığını belirterek "2011'de 55 bin öğretmen daha atanacak” dedi.



Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, atanamayan öğretmenlerin durumunun istismar edildiğini belirterek, “Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye'de de mezun olan öğretmen adaylarının kamuda görev alması, mevcut öğretmen açığı düşünüldüğünde mümkün gözükmemektedir.'dedi. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Öğretmenlerimize bu konuda her zaman gerçekçi ve dürüst davrandık. Bugün öğretmen ihtiyacımızı, mali göstergeleri hiçe sayarak, tam tersini savunarak 350 bin öğretmene ihtiyaç olmadığı halde atanacağının söylenmesi popülizmden öte bir şey değildir. Siyaset kurumu, gerçek ve reel politikalar üzerine dayalıdır” dedi.



Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve ÖSYM ile 94 devlet üniversitesinin 2011 yılı bütçeleri üzerine konuştu.



AKP Hükümetleri döneminde okul öncesi eğitime büyük önem verildiğini, 2002'de yok denecek kadar okul öncesi eğitim kurumu varken, dönemlerinde okul öncesi okullaşma oranını arttırdıklarını belirtti.



Çubukçu, köylere 4 bin 788 yeni okul yaptıklarını bildirerek, mesleki eğitimi de yeniden yapılandırdıklarını kaydetti.



Çubukçu, “Yüksek öğrenime geçişte mesleki eğitimde okuyanlara yönelik katsayı engelinin ortadan kalkması veya minimize edilmesiyle, mesleki eğitime olan talebin daha da artacağını biliyoruz. Ülkemizdeki her okulun yükseköğrenime geçişte elde ettiği başarı, hepimizin göğsünü kabartmalıdır” dedi.



2008-2009 eğitim-öğretim yılında, özel öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin payının yüzde 2,7 olduğunu, bu konuda yapılan çalışmaları geniş geniş anlatan Çubukçu, “Engelli çocukların eğitime ulaşmasında olumsuzlukları sıfıra indirdik. Göreve geldiğimizde evlerinde hapsolmuş, bakım hizmeti alamayan bu çocuklar, Türkiye için artık önemli bir bireyler olarak görülmektedir” diye konuştu.



Yükseköğrenim alanında çok önemli gelişmeler yaşandığını dikkat çekerek, üniversite sayısını 76'dan 156'ya çıkardıklarını dile getiren Çubukçu, 489 fakülte, 150 yüksekokul, 152 meslek yüksekokulu, 220 yeni enstitü kurulduğunu ifade etti.



Vakıf üniversitelerini de yükseköğretim sisteminin bir parçası olarak gördüklerini belirten Çubukçu, 2002'de yüzde 27,2 olan yükseköğrenimde okullaşma oranının, bugün yüzde 53,4'e yükseldiğini dile getirdi.





55 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK



Bakan Çubukçu, yaygın eğitimde, 1 milyon 274 bini kadın olmak üzere, 1 milyon 965 bin 51 kişiye okuma yazma öğretildiğini, 4 milyon 672 bin kişinin okuma yazma bilmediğini dile getirdi.



Çubukçu, bu rakamın 2 milyonunu 65 yaş üstü, 1 milyonunu da 55 yaş üstünün oluşturduğunu kaydetti. 2003'ten 14 Aralık 2010 tarihine kadar 198 bin 869'u kadrolu, 70 bini sözleşmeli olmak üzere 268 bin 869 öğretmen atadıklarını, yöneticilerle birlikte Bakanlığında 679 bin 421 öğretmenin görev yaptığını ifade eden Çubukçu, 2011'de 55 bin öğretmen daha atayacaklarını açıkladı.



Atanamayan öğretmenlerin durumunun istismar edildiğini belirten Çubukçu şöyle dedi:



“Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye'de de mezun olan öğretmen adaylarının kamuda görev alması, mevcut öğretmen açığı düşünüldüğünde mümkün gözükmemektedir. Öğretmenlerimize bu konuda her zaman gerçekçi ve dürüst davrandık. Bugün öğretmen ihtiyacımızı, mali göstergeleri hiçe sayarak, tam tersini savunarak 350 bin öğretmene ihtiyaç olmadığı halde atanacağının söylenmesi popülizmden öte bir şey değildir. Siyaset kurumu, gerçek ve reel politikalar üzerine dayalıdır.”





