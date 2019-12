-BAKAN ÇUBUKÇU'DAN "SPORA TEŞVİK" GENELGESİ ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - İlköğretim ve ortaöğretim okullarında her öğrencinin bir spor dalıyla uğraşması madalya, ödül, katılım belgesi gibi teşvik edici etkinlikler düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, bu eğitim-öğretim yılında okullarda ders saatlerinin azaltılması ve ortaya çıkan boş zamanın sosyal ve sportif etkinliklerle değerlendirilmesi için genelge yayımladı. Çubukçu, genelgede, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarındaki yaklaşık 15 milyon öğrenciye birebir ulaşarak onları ilgi alanlarına göre sportif ve sosyal faaliyetlerin içine çekmenin amaçlandığını belirtti. Bu eğitim-öğretim yılında ders saati çizelgelerinde ilköğretim ve oratöğretim okullarında haftalık ders saati sayılarının azaltıldığını, ayrıca 6. ve 7. sınıflarda Seviye Belirleme Sınavı'nın (SBS) kaldırıldığını, böylece öğrencilerin çeşitli faaliyetlerde bulunması için ihtiyaç duyulan zamanın kazandırıldığını ifade eden Çubukçu, ''beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişmiş kişiler yetiştirilmesinin hedeflendiğini'' anlattı. Bu çerçevede, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile protokol imzalandığını anımsatan Çubukçu, genelgede, şunları kaydetti: ''Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolüyle açıklanan ve uygulanacak olan spor faaliyetlerinin dışında kalan öğrencilere de sosyal ve sportif faaliyetlerle ulaşmak en büyük hedefimizdir. Öğrencilerimizi ilgi duydukları bir spor branşı ile tanıştırarak spor ortamında bulunmalarını sağlamak; istismar, şiddet, madde bağımlılığı ve her türlü kötü alışkanlıklardan koruyarak onlara en doğru biçimde spor kültürünü kazandırmak, ruh ve beden sağlığını geliştirerek kabiliyetleri ölçüsünde spor faaliyetlerine yönlendirmek, aynı zamanda lisanslı sporcu alt yapısını oluşturmak üzere, il ve ilçelerimizde lisanssız sporcu öğrencilerimize yönelik, kazanmanın ve kaybetmenin önemli olmadığı, katılan her öğrenciye katılım belgesi, madalya ve çeşitli ödüllerin verileceği bir yapıda, belirlenecek branşlarda sosyal ve sportif faaliyetler planlanıp icra edilecektir.'' Çubukçu, Bakanlık ile çeşitli federasyonlar arasında daha önce imzalanan işbirliği protokolleri çerçevesinde, daha fazla öğrenciye imkanlar sunulması için şenlik faaliyetlerine ağırlık verilmesini istedi. Bakan Çubukçu, askıya alınan Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin de tekrar uygulamaya konulacağını bildirdi.