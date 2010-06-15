Bakan Çubukçu ‘pişti’ oldu

T24

Kabinenin şıklığıyla en dikkat çeken ismi olan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, eğitimde kalite yönetimi uygulamaları ödül töreninde bir sürprizle karşılaştı.AKP Tokat Milletvekili Dilek Yüksel de Nimet Çubukçu'yla aynı kıyafeti giymişti.“Pişti” olan iki isim, bu durum karşısında gülmekten kendilerini alamadı.Hem Nimet Çubukçu hem Dilek Yüksel'i sadece etekleri farklı kıyafetle görüntülemek isteyen basın mensuplarının flaşları ise ardı ardına patladı.Tören boyunca yanyana oturan Bakan Çubukçu ve Yüksel tören sonrasında da çocuklarla biraraya geldi.