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Politika

Bakan Çubukçu ‘pişti’ oldu

Bir törene katılan Nimet Çubukçu ile AKP Milletvekili Dilek Yüksel'in aynı elbiseyi giymesi ilginç bir görüntü oluşturdu.

15 Haziran 2010 03:00

T24 - Bir törene katılan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile AKP Milletvekili Dilek Yüksel'in aynı elbiseyi giymesi ilginç bir görüntü oluşturdu. Çubukçu ve Yüksel, bu duruma gülmekten kendilerini alamadı.



Kabinenin şıklığıyla en dikkat çeken ismi olan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, eğitimde kalite yönetimi uygulamaları ödül töreninde bir sürprizle karşılaştı.

AKP Tokat Milletvekili Dilek Yüksel de Nimet Çubukçu'yla aynı kıyafeti giymişti.

“Pişti” olan iki isim, bu durum karşısında gülmekten kendilerini alamadı.

Hem Nimet Çubukçu hem Dilek Yüksel'i sadece etekleri farklı kıyafetle görüntülemek isteyen basın mensuplarının flaşları ise ardı ardına patladı.

Tören boyunca yanyana oturan Bakan Çubukçu ve Yüksel tören sonrasında da çocuklarla biraraya geldi.


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