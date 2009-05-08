Bakan Çubukçu inceleme başlatacak

Çelik'ten giderayak 350 imza

‘Atamalar hukuk dışı’

‘Dava açacağız’

İptal istemi

Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen, Çelik’in 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesine göre, usulsüz şekilde atama yaptığını ileri sürerek, Çubukçu’dan atamaları iptal etmesini istedi. Sendikalar, atamaların iptali için MEB’e başvurdu.76. maddeye göre, eğitim kurumlarına bakan oluruyla yönetici atandığını kaydeden Akkaş, Çelik’in, görev süresi sona ermeden, okul-kurum müdürü, müdür yardımcısı, şube müdürü düzeyinde, açıktan ve kurumlar arası atama yoluyla 500’den fazla kişiyi, liyakatına aldırmadan görevlendirdiğini iddia etti. Akkaş, “Atamalar hukuk dışı ve eğitim çalışanlarının tamamına, eğitime saygısızlık” diye konuştu.Çelik’in, İstanbul’da 150’den, Ankara’da 100’den fazla, İzmir’de ise yaklaşık 80 yöneticiyi usulsüz atadığını öne süren Akkaş, şöyle konuştu:“Çelik’in son 20 gününde Türkiye genelinde bakan oluru ile atadığı yönetici sayısının 500’den fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Atamalar, Anayasa’nın 10 ve 128/2 maddesi ile MEB Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği’nin 9 ve 12’nci maddelerine aykırı. Bakanlığa, 1 Ocak 2009 itibarıyla 76. maddeye göre makam oluru ve bakan oluru ile yapılan atamaların sayısını sorduk.Aynı zamanda hukukçu da olan Çubukçu’nun, Çelik döneminde yaşanan hukuksuzlukları tekrarlamamasını istiyoruz. Çubukçu’nun tüm usulsüz ve hukuksuz atamaları iptal etmesini istiyoruz. Çubukçu’nun atamalarla ilgili bakanlık hukuk müşavirliğinden bilgi istediğini öğrendik. İnceleme başlatacağı yönünde bilgi aldık. Atama listelerinin AKP teşkilatlarında hazırlandığıyla ilgili ciddi iddialar var. Sendika atamaların peşini bırakmayacak.”Öğretmenlere çağrıda bulunan Akkaş, “Dava açacağız. Hukukun usulsüz atamalara sessiz kalmayacağı aşikâr. Eğitim çalışanları bu atamalara sessiz kalmamalı, dilekçe ile atamalar nereye yapılıyorsa bunların iptali için dilekçe vermeli” dedi.Eğitim-İş Sendika Genel Başkanı Yüksek Adıbelli de 76. maddeye göre yapılan atamaların iptali istemiyle Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurduklarını belirterek, “Çelik, bakanlığı döneminde siyası parti militanı gibi hareket etti” diye konuştu.Eğitim-Sen’den yapılan açıklamada da 76. maddeye göre yapılan tüm atamaların yargıya taşınacağı belirtilerek, “Üyemiz bile atanmış olsa bu fark etmeyecektir. Takipçisi olacağız. Sendikaların, AKP’nin eğitim alanına yönelik bu saldırısını ortak ve kararlı duruşla boşa çıkaracağına inanıyoruz” denildi.