-BAKAN ÇİÇEK'TEN YARALI POLİSE ZİYARET ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Kastamonu'daki polis otosuna yönelik saldırıyla ilgili olarak, "Maalesef bu coğrafyada alçakça saldırılar oluyor. Türkiye'nin böyle bir terör sorunu var. Devlet olarak, millet olarak, acılarımızı içimize atarak, sabırla ve kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi. Bakan Çiçek, saldırıda yaralanarak Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan polis memuru Metin Kuş'u hastanede ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Hastaneden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çiçek, yaralı polis memuru Metin Kuş'un sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Metin Kuş'un olayla ilgili bazı tespitlerini kendilerini anlattığını belirten Çiçek, "Çok şükür Cenab-ı Allah, onu bize, milletimize, emniyet teşkilatına bağışladı. Bu bizim tesellimiz. Şehidimize gerçekten üzülüyoruz" diye konuştu. Bakan Çiçek, şöyle devam etti: "Maalesef bu coğrafyada alçakça saldırılar oluyor. Türkiye'nin böyle bir terör sorunu var. Devlet olarak, millet olarak, acılarımızı içimize atarak, sabırla ve kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Çünkü bu devletimizin, milletimizin varlık mücadelesidir, beka mücadelesidir. Bundan yılmak yok, geri adım atmak yok, ama bu tür acıları da maalesef yaşıyoruz. Allah'tan tekrar tüm şehitlerimize rahmet diliyorum." Saldırının ardından başlayan operasyonun devam edip etmediğinin sorulması üzerine Çiçek, "Hiç şüphesiz ediyor, bu işin peşi zaten bırakılmaz, ama şu an gerçekten üzüntülüyüz" dedi. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Murat Bozkurt da yaralı polis memuru Metin Kuş'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kuş'un hastaneye bilinci açık şekilde getirildiğini belirten Bozkurt, polis memurunun genel sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, kısa sürede taburcu edeceklerini söyledi. Bu arada, yaralı polis memuru Metin Kuş'u, Başbakanlık Müsteşarı Efgan Ala, Ankara Valisi Alaattin Yüksel, Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de ziyaret etti.