T24 LogoT24 Logo
Yaşam

BAKAN ÇİÇEK'İN ACI GÜNÜ YOZGAT (A.A)

18 Temmuz 2010 16:30

-BAKAN ÇİÇEK'İN ACI GÜNÜ YOZGAT (A.A) - 18.07.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan kayınpederi Kamil Şahin (90) vefat etti. Akdağmadeni ilçesi İbrahimağa Mahallesi Fatih Camisinin yanında bulunan evinde vefat eden Kamil Şahin'in cenazesi, ikindi namazını takiben Merkez Haseki Camisinde kılınacak namazın ardından şehir mezarlığına defnedilecek. Cemil Çiçek'in eşi Gülten Çiçek'in babası Kamil Şahin yaklaşık bir yıldır rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Şahin, 5 çocuk babası.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24