-BAKAN ÇİÇEK'İN ACI GÜNÜ YOZGAT (A.A) - 18.07.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan kayınpederi Kamil Şahin (90) vefat etti. Akdağmadeni ilçesi İbrahimağa Mahallesi Fatih Camisinin yanında bulunan evinde vefat eden Kamil Şahin'in cenazesi, ikindi namazını takiben Merkez Haseki Camisinde kılınacak namazın ardından şehir mezarlığına defnedilecek. Cemil Çiçek'in eşi Gülten Çiçek'in babası Kamil Şahin yaklaşık bir yıldır rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Şahin, 5 çocuk babası.