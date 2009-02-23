Bakan Çiçek: Yeni anayasa CHP’siz olmaz

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, seçimlerden sonra gündeme gelecek olan yeni anayasa çalışmalarının CHP'siz başarılı olamayacağını açıkladı.



Çiçek, bu konuda şunları söyledi:

"Şu an gelinen noktada bizim arzumuz ve tercihimiz yeni bir anayasanın yapılmasıdır. Değişmez ve değiştirilemez maddeler dışında 1, 2, 3, 4 ve 174’üncü maddeler hariç, anayasanın uzlaşmayla yapılması gerek. Ama görünen o ki yeni bir anayasa yapma imkanı gözükmüyor. CHP, ’Ben anayasa değişikliğine yokum’ diyor.



Yokum, dediği konuda belli ki Türkiye’de yeni bir gerginlik yeni bir maraza çıkacak. Türkiye bıktı artık bu kavga ve sıkıntılardan. O yüzden uzlaşı arıyoruz. Gelsinler, seçimden sonra TBMM Başkanı’nın teklifine ’evet’ desinler, anayasa çalışmalarına katkı versinler. Ne kadar değişebilirse, o kadar değişikliğin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Küçük paketler halinde de birkaç maddelik dahi de olsa anayasa değişikliğinin yapılması Türkiye’yi rahatlatacaktır.



Seçim barajı, AKP kararında gösterildiği gibi parti kapatma, kamu denetçiliği konularında örneğin. 8-10 maddelik anayasa değişiklikleri paketler halinde gündeme gelebilir. Bu konuda gerekirse CHP lideri Deniz Baykal’la 50 defa görüşülebilir."