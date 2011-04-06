-BAKAN ÇİÇEK: MECLİS İRADESİ ÖTELENMEZ TBMM (A.A) - 05.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, hükümet Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi veren tasarıyla, Meclis iradesinin ötelenmesi, dışlanması, askıya alınmasının asla söz konusu olmadığını söyledi. Hükümete KHK çıkarma yetkisi tasarısının tümü üzerinde hükümet adına konuşan Çiçek, yetki tasarılarının sık sık Meclis gündemine gelmediğini ifade etti. Tasarının, Anayasa'da dayanağı olan bir düzenleme olduğunu belirten Çiçek, bu yetki kanunuyla "Meclis iradesinin yok sayıldığı" gibi değerlendirmelerin doğru olmadığını söyledi. Çiçek, "Çünkü bu düzenlemelerin hepsinin eninde sonunda geleceği çatı burasıdır. Dolayısıyla Meclis iradesinin ötelenmesi, dışlanması, askıya alınması asla söz konusu değil" dedi. Bu tür düzenlemelerin dünyada da geniş ölçüde uygulama alanı bulduğunu söyleyen Çiçek, "KHK çıkarma yetkisi bize mahsus bir düzenleme değildir" diye konuştu. Şimdiye kadar 29 yetki yasası, buna dayanarak da 522 KHK çıkarıldığını belirten Çiçek, "2002'den bu yana böyle bir yetki talebiyle karşınıza gelmedik. Mümkün olduğu kadar her türlü düzenlemeyi bu çatı altında tartışarak yapmayı çalıştık. Bugün bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor" dedi. Çiçek, Meclisin gece sabahlara kadar çalıştığını, bir çok düzenlemeler yaptığını dile getirerek Çiçek, "Meclisin hiç çalışmadığı, durup dururken bir yetki yasasıyla aradan geçen zamanı kapatmak adına böyle bir yola başvurduğu" gibi bir değerlendirmenin doğru olmadığını kaydetti. Getirilen tasarının Anayasa'ya aykırı olmadığını belirten Çiçek, "Her alanda KHK düzenleme yetkisi olduğu halde 8,5 yıldır ilk defa sizin karşınıza yetki talebiyle geliyoruz" diye konuştu. -"BENİM ÜSLUBUM SİZİN SOYADINIZ İNCE"- CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin, Fazilet Partisi döneminde KHK iptali için Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruda imzasının olduğunu belirtmesi üzerine, Çiçek, şunları kaydetti: "Siz, Grup Başkanvekilisiniz. Grup başkanvekilleri ağır oturur batman götürür. Biraz sorumlu davranın, sorunlu davranmayın. Şunun şurasında bir hafta zaman kalmış, yapmayın. Benim üslubum incedir, sizin soyadınız İnce. Bu doğru değil. Gelin önce üslubumuzu düzeltelim. O altına imza koyduğumuz konuyu Anayasa Mahkemesi iptal etti. Neden iptal etti? Demek ki biz yanlış söylememişiz. Bizim doğru söylediğimizi de Anayasa Mahkemesi kabul etmiş. Neden? Kapsamı olmadığından dolayı. Onun için getirdiğimiz yetki tasarısında en fazla hacim işin kapsam kısmındadır. O iptal edilen tasarıda amaç ile kapsam birleşmiş gözüküyor. Kapsam olmadığı için iptal edildi. Biz doğru bir şey söylemişiz. Anayasa Mahkemesi de bizi teyit etmiş. Siz eğitimden ben de hukuktan anlarım. Herkes kendi alanında konuşsun, birbirimizi üzmeyelim. O imza benim, bizim. Yaptığımızın itirazın da doğru olduğunu Anayasa Mahkemesi teyit ettiyse bunu iki de bir ismimi telaffuz ederek gündeme getirmeniz, sanki büyük bir kabahat yanlış işlemişiz gibi... Bu tasarıyı hazırlarken, elbette Anayasaya, uluslararası hukuktaki uygulamaları ve Anayasa Mahkemesinin geçmişte öne çıkardığı hususları dikkate aldık." Anayasa Mahkemesinin "iktidarın arka bahçesi olduğu" tarzında ifadelerin yakışık almadığını belirten Çiçek, "Orada görev yapan tüm yargıçları zan altında tutacak, töhmet altına sokacak ifadeler doğru değildir. Bunları onlar adına da reddederim. Çünkü burada kendilerini savunma imkanları yok. O zaman 'eskiler de sizin arka bahçenizdi' diye oradaki insanları suçlamak gibi bir durumla karşı karşıya kalırız, yapmayın" dedi. -İCRACI BAKANLIKLARA DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ- Daha sonra tasarı üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çiçek, TSK ile ilgili düzenlemenin tasarıda yer almasına ilişkin bir soru üzerine, daha önce çıkmış olan KHK'larda da personel rejimiyle ilgili diğer kanunlar zikredildiği için TSK ile ilgili düzenlemelerin de olduğunu ifade etti. Çiçek, devlet bakanlıklarını, tüzel kişilikleri olan, icracı bakanlıklara dönüştürmek istediklerini ifade etti. Bazı bakanlıkları da ya kaldırarak veya başka bir ad altında yeni bir kompozisyonda düzenlemeye gitme imkanı olabileceğini belirten Çiçek, bu konularda alternatif çalışmaların yapıldığını söyledi. Çiçek, "Hükümet kurma işini iki defa yapmamak adına bununla ilgili düzenleme çok büyük ihtimalle seçimleri takiben yapılacaktır" dedi. "Zoraki emeklilik" diye bir şey olmadığını ifade eden Çiçek, "Olsa olsa teşvik edersiniz. Belki ikramiye miktarlarını artırırsınız. Teşvik edici düzenlemeler olabilir. Emekli olur ya da olmaz. Emekli olacak kişinin kendi arzusuna bağlı bir konudur" diye konuştu. CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, maddelerine geçilmeden tasarının komisyona iade edilmesine yönelik önergesi, TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil tarafından İçtüzük'e aykırı olduğu gerekçesiyle işleme konulmadı. Daha sonra tasarının maddelerine geçildi.