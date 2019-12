Bakan Çiçek: Koruculuğa ihtiyaç var

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Başbakanlık Yeni Bina'da yapılan toplantı 5 saat 20 dakika sürdü.



Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Çiçek Kurul toplantısında AB Genel Sekreterliği’nin yapısının ele alındığını ve AB ile ilişkilerin koordinasyonu için yeni kurumlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Yeni kurumlar, süreçle ilgili halka bilgi vermek gibi koordinasyona ilişkin görevler üstlenecek. Çiçek özetle şu bilgileri verdi:



Koruculuk meselesi gündeme geldiğinde gereken açıklamaları yaptık. İçişleri Bakanı'nın bu sabah verdiği yanıttan başka bir değişiklik yok. Koruculuk ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar asayiş ve güvenlik için her türlü takdirin üzerinde görev yapmışlardır. İçlerinde yanlış yapanlar vardır. Etraflı bir değerlendirme yapmak lazım. Her işte yanlış yapanlar oluyor. Bunları ayıklamak lazım. Biz 'kaldıralım' diye toptancı bir yaklaşım içinde değiliz. Koruculuğa ihtiyaç sürüyor.



Af tartışmaları bizden kaynaklanmadı. Bakan arkadaşlarımdan hiçbiri bunu telaffuz etmedi. Daha önce verdiğimiz yanıtlar ortada, yeni bir şey yok.



Anayasa değişikliği bir hükümet meselesi değil. Hükümetler bunu gündeme almazlar. Muhataplarının kim olduğu, nerede gündeme alınacağı anayasada bellidir.



Dün Yüksek Yargı organlarından birinin kuruluş yıldönümü toplantısında da kısmen talepler gündeme gelmiştir. Demekki buna ihtiyaç var. Bu sadece bizim görüşümüz değil. Çeşitli yüksek yargı kurumlarından görüşler açıklandı. TOBB toplantısında bu yöndeki ihtiyaç dile getirildi. Bunu isteyenlerin fikirlerini ortaya koyması lazım.



AK Parti olarak biz Anayasa değişikliğine varız. İster dar kapsamlı olsun, ister geniş kapsamlı olsun. İçerik tartışmasına girmiyoruz. AK Parti bunu gündeme getirdiği zaman, 'AK Parti’nin değişikliği' deniyor. 'O zaman siz getiri'n dediğiniz zaman kimse öneri getirmiyor. Peki bu ihtiyaç nasıl karşılanacak. Kamuoyunun bu talebini dikkate alıyorlarsa bütün partilerin önerilerini, çalışmalarını ortaya koymaları lazım.



Bu değişikliği yapabiliriz ve yapmalıyız. Devletin işleyişini kolaytıracak, standartları yüksek bir Anayasayı armağan etsek çok önemli olur. Her türlü uzlaşmaya açağız. İçeriği için kim ne söyleyecekse bekliyoruz. 10 maddeyse 10, 100 maddeyse 100. Herkes önerisini getirsin.



Biz Anayasa değişikliğini en çok arzu eden partiyiz. Hazırlığımız da tamdır. Diğer partilerinde katkısını bekliyoruz. Anayasada uzlaşma arayışı önemlidir."