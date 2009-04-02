Bakan Cemil Çiçek'e parti içi tepki büyüyor

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in Iğdır’da DTP’nin kazanması üzerine yaptığı açıklamaya partisinden sert tepki geldi.



DTP'nin yerel seçimlerdeki başarısını, Hürriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi Enis Berberoğlu'na değerlendirirken "Iğdır'ı da aldılar, yani Ermenistan sınırındalar. Oraya dikkatle bakmak gerekir" diyen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek hem Başbakan Tayyip Erdoğan'ı hem de AKP yöneticilerini kızdırdı.



Erdoğan: Yaklaşım hoş değil



Erdoğan, Çiçek'in sözlerine, Londra'ya hareketinden önce açıklamalarda bulunurken şöyle tepki gösterdi: "Bu siyasette rekabettir. Barış içinde yarıştık ve Güneydoğu'da alınan bu neticeyle ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. Bunun bilimsel boyutunu ele alacağız. Arkadaşlarımızla değerlendirmeleri yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ondan sonra atılması gereken adım neyse bunların üzerine de gideceğiz.



Bu ülke hepimizin. Burada ayrımcılığa müsaade etmemiz mümkün değil. Yani 'şu sınıra dayanmış', ne demek bu? Orada bir şehrin belediyesini almış olabilir. Bir şehrin belediyesini almış diye kalkıp böyle bir değerlendirmeyi yapmak, bana göre doğru değil. AK Parti Kars'ı, Ardahan'ı aldı. Bunu nasıl yorumlayacaksınız? Bunlar sınır iller değil mi? Bu yaklaşım tarzı hoş değil. AK Parti Gaziantep'i, Hatay'ı aldı. Bunlar da sınır illerimiz. 'Sınıra dayandı'... Böyle bir şey olmaz. Burada olsa olsa bireysel bir yorum farklılığı olabilir. Olayı sadece bir ilde görmek yanlış olur. Geneline bakmak ve bunun üzerinden değerlendirmek gerekir."



Ergün: Sözlerini düzeltmeli



AKP Grup Başkanvekili Nihat Ergün, Meclis’te gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlarken, Çiçek’i, vatandaşı rencide edici açıklamalar yapmakla eleştirerek, düzeltme yapmasını istedi. Ergün, şöyle dedi:



“Oy veren vatandaşları rencide edici beyanlara gerek yok, bunlar haksız ve yanlış şeyler. Seçmen bu seçimlerde genel politikalara değil yerel siyasi aktörlere bakarak oy verdi. Seçmen ‘niye bunlara oy verdi’ diye düşünmemeliyiz. ‘Niye biz seçmenden oy alamadık’ diye düşünmek gerekir. DTP’ye oy veren vatandaşlarımızın hiçbiri Cemil Bey’in söylediği saiklerle oy vermedi. Sayın Bakan’ın çıkışı kişiseldir. Kişisel çıkışını ben kişisel olarak kabul etmiyorum. Ayrıca Bakan’ın görüşü partimizin politikalarını yansıtmıyor. Partimizin yaklaşımlarıyla bağdaşmıyor. Doğru bir beyan değil. Sözlerin tavzih etmesi, açıklık getirmesi gerekiyor. Demokrasi millete kabahat bulan bir rejimin adı değildir. Demokrasi milletin hatasını araştıran bir rejim değildir."