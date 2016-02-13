Bakan Çelik'ten artan ekmek fiyatlarına tepki: Arkadaş, işletme hatanı vatandaşa fatura etme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, ekmek fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, "Beni bilen de bilir kafaya koyduk mu yaparız, şakası yok bu işin. Onun için fırınlara buradan sesleniyorum, arkadaş senin işletme hatanı vatandaşa fatura etme" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bir otelde düzenlenen Akdeniz Bölgesi Ortak Akıl Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Akdeniz Bölgesi'nin turizmin yanı sıra tarım alanında da öncü olduğuna dikkati çekti. Çelik, bölgede 31 milyar liralık tarımsal üretim yapıldığını, tarımsal ihracatın yüzde 15'inin buradan gerçekleştirildiğini belirtti. Çelik, kırmızı ette fiyatların düşürülmesine yönelik çok kolay bir çözüm olduğunu, o enstrümanın da ellerinde bulunduğunu anlattı. Çelik, "Bazı yasal düzenlemeleri yapıyoruz. İstediğimiz kadar et ithalatı yapabilme imkanı elimizde var. Peki doğru mu? Bunu açıkça paylaşıyoruz, kamuoyu ile kasaplarımız ile besicilerimiz jle bütün taraftar ile paylaştık. Bu doğru değil. Dışarıda daha ucuz var diye ithalatı eğer bir çıkış yolu olarak görürsek o zaman içerdeki hayvan varlığımızın tehlikeye gireceğini hepimizin bilmesi gerekiyor" diye konuştu.



"300 bin tona ihtiyacımız var"



Hayvan varlığını artıracak bir bakış açısı geliştirmeleri gerektiğini ifade eden Çelik, şöyle devam etti: "Bu ülke hayvan varlığını artırmalı. Kendi kendine yeterli hale gelmeli. Bir milyon ton kırmızı etimiz var, bir milyon 300 bin tona ihtiyacımız var. Açığımız belli, bu açığı kapatabilmeliyiz. Dişi hayvan getireceğiz, köylümüze, işletmecimize vereceğiz ve bu hayvan sayısını hızlı şekilde artırmamız gerekiyor. Fiyatları da üretim girdilerini düşüre düşüre. Şu anda dışarıdan getirilen hayvan pahalı geliyor. Türkiye'de özel sektör yaygın şekilde hayvan ithalatı gerçekleştirdiği için de dış piyasalarda hayvan fiyatları yükseliyor, tavan yapıyor. Biz bunları seyredemeyiz, bu hayvan girişleri Türkiye'ye daha düşük fiyatta olacak. Maliyetleri ve destekleri de destekleyerek, üretim maliyetlerini düşürerek et fiyatlarını düşürmek doğru olandır."



"Kimsenin keyfi hareket etmeye hatrı yok"



Karkas et, kıyma ve kuşbaşı etle ilgili tavan fiyat açıkladıklarını anımsatan Çelik, bu kararı tek başına almadığını, hayvancılığın geleceğini herkesin düşünmesi gerektiğini vurguladı. Çelik, kasaplar, besiciler ve bakanlığın el birliğiyle Türkiye hayvancılığının geleceğini tartışıp görüştüğünü anlattı. Bazı kasapların, "Bu geçiş sürecinde, geçici süre zarar etsek de önemli değil sayın bakanım" dediğini aktaran Çelik, "Bu kararları aldıktan sonra kimsenin keyfi olarak hareket etme hakkı yok. Ya gelip beraber bu kararı almayacaktık ya da aldığımız bu karara uyacağız. Başka yolu yok bu işin. Çocuk oyuncağı değil bu, 78 milyonun hukukunu koruyoruz, hakkını korumak için yola çıkmışız" dedi.



"Vatandaşı hiçe sayan serbest piyasa olur mu?"



Çelik, 250 gramlık standart 5-10 bin ekmek üreten yerlerde maliyetin 61 kuruşu geçmediğini, bu nedenle 40 ilde fiyatın 75-80 kuruş olduğunu dile getirerek "Şimdi bunun maliyeti bu olduğuna göre 40 ilde de 75-80 kuruşa satıldığına göre arkadaş sen neye göre bir liraya satıyorsun? Serbest piyasa. Böyle bir serbest piyasa, zulme dönüşen serbest piyasa, vatandaşı hiçe sayan serbest piyasa olur mu?" değerlendirmesinde bulundu.

Ekmek fiyatlarıyla ilgili kararlılıklarının süreceğini bildiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soruyorum, fındık ne kadar? 9 lira. Rafta ne kadar? 40 lira. Ağaca mı çıktın arkadaş, eline çalı mı battı, ayağına bir şey mi battı? Nereden geliyor bu 30 liralık kar? Bunları sorgulama dönemi içerisindeyiz. Beni bilen de bilir kafaya koyduk mu yaparız, şakası yok bu işin. Onun için fırınlara buradan sesleniyorum, arkadaş senin işletme hatanı vatandaşa fatura etme. 'Bin tane ekmek üretiyorum' diye bir şey olamaz. Bin-bin 500 ekmek üretenle 5 bin ekmek üreten arasında maliyet açısından fark yok. Aynı unsurlar çalışıyor. Kendi işletme hatanı millete fatura ediyorsun, bu yanlış. Maliyetin varsa getir, de ki, 'Sayın bakanım 61 kuruş artı şu giderler de var' de, başım gözüm üstüme ama onu diyemiyorsun kendinden kaynaklı sıkıntıdan dolayı vatandaşın sofrasına niye el uzatıyorsun? Bu yanlış bir şey. 2-3 fırın bir araya gelin çıkış yolu bulun. Bu konudaki kararlılığımızı sürdüreceğiz."