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Sağlık

Bakan Çelik'ten tehlikeli gıda açıklaması: Fındığımızı karalamaya yönelik bir rapor

İtalya Ulusal Çiftçiler Konfederasyonu'nun ‘En Tehlikeli 10 Gıda' listesinde Türk fındığı ilk sırada yer almıştı

20 Ekim 2016 23:21

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İtalya Ulusal Çiftçiler Konfederasyonu'nun (Coldiretti), ‘En Tehlikeli 10 Gıda' arasında Türkiye'de üretilen fındığı da saymasına tepki gösterdi. Çelik, "Fındığımızı karalamaya yönelik bir rapor hazırlandı" dedi.

İtalya Ulusal Çiftçiler Konfederasyonu (Coldiretti), ülkenin Cernobbio kentinde düzenlenen Uluslararası Tarım ve Gıda Forumu'nda ‘En Tehlikeli 10 Gıda' listesini açıkladı. Buna göre listenin ilk sırasında Türkiye'de üretilen fındık vardı. Gerekçe ise bu gıdada kanserojen aflatoksin sınırının aşılması.

Nutella'nın üreticisi Ferrero, İtalya Ulusal Çiftçiler Konfederasyonu'nun ülkeye ithal edilen ürünler arasında ‘en tehlikeli 10 gıda' listesinde Türk fındığının ilk sırada yer alması üzerine, "Ferrero için tüketici sağlığı, kesinlikle en önemli değerdir" diye açıklama yapmıştı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Çelik, söz konusu iddialara "Dünyadaki fındığın yüzde 68'ini Türkiye üretiyor. Bu yıl rekolte biraz düşük. Ülke için de stratejik bir üründür. Fındığımızı karalamaya yönelik bir rapor hazırlandı" şekline yanıt verdi.

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