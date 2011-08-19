-Bakan Çelik'ten Tatlıses'e ziyaret İSTANBUL (A.A) - 19.08.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, sanatçı İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, ''1,5 ay önce yürümek için zorlanan İbrahim Tatlıses'in biraz daha iyi durumda olduğunu ve hiçbir destek almadan yürümeye başladığını gördük'' dedi. Çelik, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve Maltepe'deki Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi süren Tatlıses'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Çelik, 1,5 ay önce yine sanatçıyı ziyaret ettiğini ve o dönemde Tatlıses'in yürümede zorlandığını söyledi. Çelik, ''1,5 ay önce yürümek için zorlanan İbrahim Tatlıses'in biraz daha iyi olduğunu ve hiçbir destek almadan yürümeye başladığını gördük. Her gün daha iyi olacağını hocalarımız söylüyorlar ki bizim gözlemimiz de onu gösteriyor. İnşallah en kısa süre içerisinde eski sağlığına döner, sevenleriyle buluşur'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''İbrahim beyin en çok hangi türküsünü seviyorsunuz?'' sorusuna karşılık Bakan Çelik, ''Aramızda fazla yaş farkı yoktu. Ama gençlik yıllarımızdaki 'Ayağında Kundura' ile başlayan ve gelen bütün türkülerini seviyorum. Bu ses farklı bir ses. Bunu kabul etmek lazım. Bir çok artıları olan bir ses. Bu sesin yaşaması bütün milletimizin arzusudur'' diye yanıt verdi. Sahnede var olmuş bir insanın yatağa mahkum olmasının kolay bir hadise olmadığını vurgulayan Çelik, ''Burada irade önemli. O iradeyi de kendisinde gördük. Yani ısrarla ve dirençle bu rahatsızlığı yeneceğine dair müthiş bir inancı ve hırsı var. Bu iyileşmesinde de en büyük etken. İnşallah hayırlısıyla iyileşir'' ifadesini kullandı. Bakan Çelik'in hastaneye gelişi sırasında Tatlıses'in hayranları, üzerinde sanatçının resminin bulunduğu bir atkıyı Çelik'e armağan etti.