Bakan Çelik'ten Soma katliamına ve asansör faciasına: Dillerimiz tutuldu

AB standartlarında bir İş Sağlığı Güvenliği Yasası çıkardıklarını anlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Soma ve asansör olayı karşısında dillerinin tutulduğunu söyledi. "Takdir Allah'tan efendim ama tedbir insandan" diyen Çelik, "Tedbiri alacaksınız, tedbir almadan takdire havale etmek kolaylığına kaçma lüksümüz olamaz. Bu kazaların devam ettiği bu fotoğrafların gazetelerin manşetlerini süslediği bir ülke kalkınmış ülke olamaz kimseye inandıramazsınız bunu" diye konuştu.

Çalışma Bakanı Çelik, İntes ve Yol -İş Sendikası'nın ortaklaşa düzenlediği ''Çalışma Hayatında Son Gelişmeler'' konulu toplantıya katıldı.

Bakan Çelik, konuşmasında ''Şimdi önümüzde, yabancıların çalışma izinleriyle ilgili bir düzenlemeyi tamamladık. Sosyal taraflarla henüz görüşemedik, önümüzdeki dönem içerisinde görüşüceğiz. Özellikle iş sağlığı güvenliği ve çalışma hayatındaki sıkıntılarla ilgili belirlediğimiz bazı önemli ve temel konuları, yabancıların çalışma izinleri yasasıyla birlikte kısa zaman içerisinde parlamentoya taşıyacağız'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çalışma hayatındaki önemli düzenlemeleri yasalaştırdıklarını, bu dönem içerisinde Türkiye'nin her alanda 3-4 kat büyüdüğünü anlatan Çelik, müteahhitlik alanında destan yazıldığını, istihdam konusundaki başarılara bütün ülkelerin gıpta ile baktığını kaydetti.

Bütün bunların istikrar ve güven ortamında olduğuna dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

''Güzel şeyler, Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte bu önemli reformlar gerçekleşiyor. Çok güzel ama diğer taraftan başarılarımıza adeta bir sünger çeken Soma olayı ve asansör faciası karşısında dilimizin tutulduğunu, söylenecek bir şey kalmadığını da burada ifade etmek istiyorum.

Yani bu kadar başarılar, bu kadar önemli gelişmelere sahne olan Türkiye'ye yakışmayan görüntüler olduğunu bir kez daha burada belirtmek istiyorum. Büyüyelim mi büyüyelim tabi ama önlemlerle büyüyelim.

Takdir Allah'tan efendim ama tedbir insandan. Tedbiri alacaksınız, tedbir almadan takdire havale etmek kolaylığına kaçma lüksümüz olamaz. Bizim görevimiz gerekli önlemleri almaktır. Ondan sonra takdir neyse zaten olacak.''

Hiçbir maddi kazancın insan hayatından daha değerli olmadığını vurgulayan Çelik, kendilerinin insanı merkezi alan, merkeze oturtan programlar yaptıklarını, ancak yaşanan olaylara bakıldığında bazı alanlarda bunun gerçekleşmemesinin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

2012 yılında İş Sağlığı Güvenliği Yasası'nın yürürlüğe girdiğini hatırlatan Çelik, son dönemde medyada çok dillendirilen 167 ve 176 sayılı İLO sözleşmelerinin Bakanlar Kurulu olarak imzalarının tamamlandığını, Ekim ayıyla birlikte Meclise geleceğini söyledi.